ترامب يتوعد بالنار والغضب في تصاعد شديد اللهجة بين بيونغ يانغ وواشنطن

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قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب نظام بوعد النظام في بيونغ يانغ بـالنار والغضب حرفيا، وبعد هذا التصريح الناري من الرئيس الأمريكي ترامب، قامت كوريا الشمالية بتهديد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، وجاءت التهديدات الكورية بقصف بعض المنشآت الواقعة في جزيرة جوام التابعة لإدارة الولايات المتحدة الأميركية والتي تقع في المحيط الهادئ.

والجدير بالذكر أن بيونغ يانغ كانت قد أعلنت أنها تقوم بدراسة خطة لبعض العمليات المعينة وذلك من أجل أن تقيم حزام ناري في بعض المناطق التي تحيط جزيرة جوام ، وسوف تقوم كوريا بتنفيذ تلك العملية من خلال الصاروخ البالستي هواسونغ 12 الذي يعد صاروخ متوسط المدى، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء> الرسمية التابعة لكوريا الشمالية.

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والجدير بالذكر أن الوكالة أضافت قائلة إن هذه الخطة من الممكن أن يتم تنفيذها في أي وقت الأن، وتم التأكيد من قبل الوكالة أن بمجرد اتخاذ كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية والقائد الأعلى للجيش قرار بذلك.

والجدير بالذكر أنه قبل ذلك الأمر بساعات، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصريح بتحذير بالغ الشدة إلى كوريا الشمالية و النظام الشيوعي الكوري، وقد توعد لهم من خلال التحذير بالنار والغضب.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الملياردير صرح من نادي الغولف الواقع في منطقة بدمنستر الموجودة في ولاية نيوجيرسي ويذكر أن الرئيس الأمريكي يملك هذا النادي وكان يقضي إجازته فيه، قائلا إنه “سيكون أمر أفضل لكوريا الشمالية ألا تقوم بتوجيه المزيد التهديدات إلى الولايات المتحدة.

و يذكر أن الرئيس الأمريكي قام بالتأكيد أنه في حالة استمرار التهديدات من قبل كوريا الشمالية سيتم مهاجمتها من الولايات المتحدة الأمريكية بالنار والغضب، ولم أن الرد الأمريكي سيكون رد قوي لم يشهد العالم مثله من قبل.

والجدير بالذكر أن تهديد دونالد ترامب لكوريا الشمالية يعد تصعيدا كبيرا جدا في الخطاب الأمريكي تجاه بيونغ يانغ وأيضا تهديد متطور جدا ضد البرنامجين البالستي والنووي التابعين للنظام هناك.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الألمانية قامت يوم الأربعاء بدعوة كلا من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضبط النفس.