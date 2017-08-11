سيناتور أمريكي: الخيار العسكري الأمريكي سوف يدمر كوريا الشمالية تماما

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قام السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بالكشف في الفترة الأخيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخبره في حوار مشترك قام بين كلا منهم، إن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ستكون مسألة وقت إذا استمرت بيونغ يانغ ما تقوم به من تطوير في البرنامج الصاروخي الخاص بها، وأيضا إذا استمرت في إطلاق الصواريخ العابرة للقارات وقصفها في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام قد أضاف قائلا أنه دونالد ترامب أخبره بذلك، وصرح السيناتور بأنه يصدق رئيس الولايات المتحدة، وأضاف بأنه لو كان صينيا لصدقه أيضا، وقمت باستعجال الأمور من أجل حل الأمر.

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والجدير بالذكر أن السيناتور الجمهوري قام بالتأكيد أن رئيس الولايات الأمريكية دونالد ترامب لن يدع لنظام كيم جونغ أون القدرة على امتلاك أي صواريخ عابرة للقارات ويمنع أي إمكانية تجعل كوريا الشمالية قادرة على إصابة الولايات المتحدة الأمريكية بسلاح نووي.

ويذكر أن ليندسي جراهام أكمل تصريحه قائلا إن دونالد ترامب قال له وجها لوجه أنه في حالة حدوث حرب كي يتم إيقاف “كيم جونغ أون”، فهذه الحرب ستكون في كوريا الشمالية وليس في الولايات المتحدة .وأن مات الملايين من الناس لن يكونوا من الشعب الأمريكي بل في كوريا الشمالية، وقد أضاف قائلا إن هذا التصريح يمكن اعتباره تصريح مستفز، لكنه تصريح حقيقي، حيث أن إخلاص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من الطبيعي أن يكون للشعب الأمريكي.

والجدير بالذكر أن السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، قد صرح بما هو أشد من ذلك، حيث أنه لم يكتفي بالتصريح بإمكانية قتل كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، فقد أكمل كلامه مصرحا بأن الخبراء العسكريين يعتقدون أن في حالة الحرب سيكون هناك نشر للسلاح الأمريكي الذري في كوريا الشمالية، أو أنه سوف تقوم الولايات المتحدة بمقتل كيم جونغ أون، فهم على اعتقاد خاطئ ، حيث أن صرح بأن هناك خيار عسكري، وهو أن يتم تدمير كل البرامج النووية والحربية في كوريا الشمالية بل يتمثل الخيار العسكري في تدمير الدولة ذاتها.