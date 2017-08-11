اعتقال روسي حاول تدمير قاعدة في تركيا تستخدمها الولايات المتحدة

Advertisements

قامت السلطات التركية باعتقال رجلا روسي الجنسية من المشتبه انتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وقد صرح أنه يعتقد بأن هذا الرجل كان يخطط لشن هجوم على القاعدة التي تقوم القوات الأمريكية باستخدام قاعدة “انجرليك” الواقعة في جنوب الأراضي التركية وجاء ذلك حسب تقرير تم نشره خلال يوم الخميس الماضي.

والجدير بالذكر أن الوكالة التركية للأنباء وكالة “دوغان” قامت بالنشر أن والروسي رينات باكييف تم اتهامه بالتخطيط من أجل شن هجوم الهدف منه إسقاط طائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وقد استخدم طائرة بدون طيار لإلقاء قنبلة في القاعدة العسكرية “انجرليك”.

ويذكر أنه يشتبه في أن الروسي باكييف قد قام بعمل بعض من عمليات الاستطلاع وذلك ضمن المخطط له، وجاء ذلك وفقا للتقرير الذي لم يقوم بذكر أي تفاصيل أخرى حول الأمر.

Advertisements

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستخدام قاعدة انجرليك الواقعة في محافظة أضنة الجنوبية، من أجل العمليات التي تقيمها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” في سوريا التي تجاور الحدود الجنوبية التركية.

ويذكر أن وكالة دوغان للأنباء أعلنت أن باكييف قام بإجراء عدد من التحضيرات اللازمة من أجل مخطط يهدف لمهاجمة مركز للأقلية العلوية في المدينة التركية الجنوبية أضنة.

والجدير بالذكر أنه تم توقيف باكييف في مدينة أضنة، وذلك وفقا للتقرير، وستقوم المحاكمة باتخاذ القرار بخصوص اعتقاله.

والجدير بالذكر أن تركيا قد تعرضت في عام 2016 لعدد كبير من هجمات مما أدى إلى قتل مئات المواطنين، وتعد هذه السنة أكثر السنوات التي شهدت فيها تركيا خلال تاريخها هجمات إرهابية دامية.

ويذكر أنه تم توجيه أصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” في كل هذه الهجمات، وهذا التنظيم كان قد سيطر على الكثير من المساحات الواسعة في كلا من سوريا والعراق الواقعتين على الحدود مع تركيا، وكذلك وكذلك تم توجيه جزء من الاتهام إلى الحزب المحظور حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض ضد الدولة التركية تمرد واسع استمر أكثر من 3 عقود.

ويذكر أن الهجمات الإرهابية قد تراجعت في تركيا ولكن لا تزال لإجراءات الأمنية مطبقة.