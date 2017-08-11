ترامب يصرح بأن التهديد الأمريكي لكوريا الشمالية لم يعد كافي

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قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالتصريح خلال يوم الخميس الماضي بان التهديد الذي قام بتوجيه إلى كوريا الشمالية الذي يعلن الرد الأمريكي على أفعالها وتهديداتها سيكون الغضب والنار، بأنه يعد تهديد غير قاسي بما فيه الكفاية حيث أن بيونغ يونغ لم تدرك خطورة الأمر حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح قائلا من المكان المتواجد فيه الآن وهو نادي بدمنستر للغولف الذي يملكه والواقع في في ولاية نيوجرسي، حيث يقوم بقضاء أجازته، أنه قد حان الوقت لان يقوم شخص ما بالتحدث بكل قوة من اجل سكان الولايات المتحدة وأيضا من أجل سكان دول أخرى.

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والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بالرد على سؤال الذي سئل له بخصوص احتمالية توجيه الولايات المتحدة الأمريكية أي ضربات وقائية على كوريا الشمالية وذلك من أجل منعها من أن تقوم بتطوير البرامج النووية والبالستية الخاصة بها.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في حضور مايك بنس نائب الرئيس أنه لن يقوم بأداء أي موقف في هذا الأمر، وأنهى كلامه قائلا سوف يرى الجميع ما سوف يحدث لاحقا.

والجدير بالذكر أنه تابع قائلا بأنه في حالة قيام كوريا الشمالية بأي شيء، سواء قامت بالتفكير في مهاجمة حلفاء لنا أو في مهاجمة الولايات المتحدة نفسها، سوف يكون من الذكاء أن تقلق من الرد الأمريكي.

وقد أضاف ترامب قائلا إنه يجب على كوريا الشمالية أن تقلق جدا جدا، لأن ما سوف يحدث لهم ستكون أمور لم يعتقدوا أبدا أنها ممكنة.

وقد جاء تصريح دونالد ترامب بخصوص الصين والتي تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية، بأنها تستطيع أن تقوم بأمور أكثر كثيرا من ردها الحالي، وأضاف أنه يعتقد أن الصين سوف تبذل جهودا أكبر في الفترة القادمة، حيث أنهم مدركين لرأي ترامب بخصوص الوضع في كوريا الشمالية بأنه لن يسمح باستمرار الأمر على النحو الحالي.

والجدير بالذكر أن النظام في بيونغ يانغ قام خلال يوم الخميس الماضي بعرض الخطة الخاصة به الذي تعمل على إطلاق 4 صواريخ فوق اليابان تستهدف جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.