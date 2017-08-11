رئيس فنزويلا ينوي مقاضاة الريس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحاكم الأمريكية

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قام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بالإعلان خلال يوم الخميس الماضي بأنّه لديه الرغبة في إجراء محادثة شخصيّة مع ريس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، والجدير بالذكر أن ترامب كان قد فرض عليه عقوبات، وذلك بسبب اتّهام ترامب الرئيس الفنزويلي بتقويض الديمقراطية والحريات في فنزويلا.

والجدير بالذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد قام بالطلب من وزير الخارجية في فنزويلا خورخي أريزا بأن يقوم بترتيب أمور هذا الأمر، ليكون ترتيب أجراء محادثة بين رئيس بلاده ويس الولايات المتحدة أمر من اختصاصه.

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والجدير بالذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قام أيضا بالتصريح بأنه سوف يقوم بالطعن على العقوبات التي تم فرضها عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يرى أنها خاطئة أمام إحدى المحاكم الأمريكية المتخصصة .

والجدير بالذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قام بالكشف أيضا خلال خطابه أمام الجمعية التأسيسية الفنزويلية الجديدة التي تم انتخابها من قبل الشعب الفنزويلي الشهر الماضي، أنه قام أيضًا بإعطاء الأوامر إلى بعض المسؤولين حتى يقوموا بتنظيم لقاء شخصي وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا كان الأمر ممكن، والجدير بالذكر أنه يخطط أن يتم اللقاء عند تواجد الرئيسان في ولاية نيويورك الأمريكية من أجل أن يحضروا الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 20 سبتمبر.

ويذكر أن الرئيس الفنزويلي قد أضاف قائلا أنه في حالة إن كان دونالد ترامب يهتم إلى هذا الحد الكبير بفنزويلا، فأنه موجود هنا، وقد أضاف قائلا “سيد دونالد ترامب تلك يدي”.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بوصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قائلا إنه شخص سيئ من ناحية القيادة ولكنه يحلم بأن يكون دكتاتورًا وقد أضاف ترامب مؤكدا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد الشعب الفنزويلي وتقف بجانبه وتساعده في سعيه من أجل أعياد فنزويلا إلى الطريق الديموقراطي والازدهار .

والجدير بالذكر أن المعارضة في فنزويلا تقوم بتحميل نيكولاس مادورو المسؤوليّة بخصوص الأزمة الاقتصادية حادّة التي تعاني منها البلاد، وذلك بسبب تدهور أسعار النفط الذي يسيطر على 95 بالمئة من العملة الأجنبية الداخلة فنزويلا.