ترامب يرد على قرار بوتين بسخرية ويشكره على خفض التمثيل الدبلوماسي الأمريكي بموسكو

Advertisements

قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بتقديم الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال يوم الخميس المنصرم وذلك بسبب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين وتقليل التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية في السفارة الأمريكية بروسيا، وقد أضاف ترامب موضحا بلهجة يطغي عليها السخرية قالا أن هذه القرار سوف يسمح للولايات المتحدة بأن توفر الكثير من المال.

والجدير الذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد قام بالإعلان خلال أواخر شهر يوليو الماضي بأن موسكو قد أخذت قرار بخفض عدد كبير للدبلوماسيين الأمريكيين ويعد هذا القرار يتسبب في خفض كبير لوجود الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسي على الأراضي الروسية، والجدير بالذكر أن هذا القرار قد جاء خلال سياق دبلوماسي متوترا جدا، حيث أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت أخطر مستوى لها منذ انتهاء الحرب الباردة التي استمرت فترة طويلة بين الولايات المتحدة وروسيا.

Advertisements

ورد أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سوف يكون نافذ المفعول ابتداء من أول يوم في شهر سبتمبر القادم، قد جاء كرد روسي على ما قام مجلس الشيوخ الأميركي بإجرائه، حيث أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي مجموعة جديدة من العقوبات تواجه روسيا، وجاء ذلك على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات السابقة للرئاسة الأمريكية، التي كانت بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقيم في الوقت الحالي في النادي الذي يملكه للغولف في بدمنستر في ولاية نيوجرسي قد قام بالتصريح بلهجة تظهر فيها السخرية بأنه يريد أن يقوم بشكر ريس روسيا فلاديمير بوتين وذلك لأن الولايات المتحدة تحاول تقليل النفقات، وأن تخلي بوتين على عدد كبير من الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأمريكية بموسكو سوف يساعد ترامب على ذلك، وأن هذا الأمر جعل النفقات الأمريكية أقل.

ويذكر أن ترامب قد صرح بخصوص الدبلوماسيين العائدين من روسيا بسبب قرار بوتين أنه لا سبب كي يعودوا مرة أخرى، وقد قام ترامب بالمتابعة قائلا إنه يقدر كثيرا فكرة أن الولايات المتحدة سوف تقوم بتوفير مال كثير.