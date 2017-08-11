أستراليا تعلن تحيزها للولايات المتحدة أمام كوريا الشمالية تمسكا بأنزوس

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قام رئيس وزراء أستراليا مالكوم تورنبول بالتصريح اليوم الجمعة بأن أستراليا بكل تأكيد سوف تقوم بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في حال تعرّض الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي ضربات من قبل كورية شماليّة، وقد جاء هذا التصريح بعد أن قامت بيونغ يانغ بالإعلان عن خطة مفصّلة لها التي سوف تقوم من خلالها بإطلاق دفعة من الصواريخ البالستية التي سوف تستهدف جزيرة غوام الواقعة في المحيط الهادئ، والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أن هذا الدعم الظاهر من جانب أستراليا لأجل لولايات المتّحدة الأمريكية قد جاء خلال الحرب الكلامية التي شغلت الرأي العام العالمي كله والتي حدثت بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وبين كوريا الشمالية، حيث قام ترامب بالتوعد لكوريا بـ”الغضب والنار”.

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ويذكر أن مالكوم تورنبول رئيس الوزراء في أستراليا قد قام بالتصريح في حديث إذاعي قائلا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها حليف يعد أقوى من أستراليا.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد صرح قائلا بأن معاهدة أنزوس التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أستراليا تعني أن في حالة اعتداء على أيا منهم سوف تأتي الأخرى للمساعدة، لذا حدوث اعتداء على الولايات المتحدة يعني أن أستراليا ستقوم بتقديم المساعدة لها.

ويذكر أنه تم توقيع معاهدة أنزوس في سنة 1951 ووقع عليها كلا من واشنطن وولينجتون وكانبيرا.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في عام 1986 بتعليق تنفيذ تلك المعاهدة مع نيوزيلندا. لكن المعاهدة لا تزال سارية المفعول ومطبقة بين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول قد صرح قائلا أنه أمر واضح جدا أنه في حالة حدوث توجيه ضربة من كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فأن أستراليا سوف تقوم بالجزء الخاص بها في معاهدة أنزوس وسنقوم بتوجيه المساعدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح خلال يوم الخميس المنصرم بأنه إذا قامت بيونغ يونغ بمهاجمة الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها سيكون عليها القلق كثيرا جدا.