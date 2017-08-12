إيران تتهم ترامب بسوء النية

Advertisements

قامت إيران بالرد على تحذيرات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب خلال اليوم الجمعة، حيث قام ترامب بتحذير إيران بشأن البرنامج النووي الخاص بها، وقد كان رد إيران على هذا الأمر باتهام ترامب أنه يظهر”سوء نية” بخصوص الاتفاق النووي الذي تم عقده خلال عام 2015 بين إيران و الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما.

والجدير بالذكر أن محمد جواد طريف وزير خارجية إيران قد صرح أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب كانت لديه رغبة مستمرة في أن يقوم بقتل الاتفاق الذي تم عقده مع خلفه السابق باراك أوباما ، وأكمل الوزير الإيراني قائلا إن ترامب كانت لديه الرغبة دائما في أن يقتل هذا الاتفاق ويمحيه، لكن خوفا من العزلة يحاول الرئيس الأمريكي أن يقوم بإلقاء اللوم على إيران.

Advertisements

ويذكر أن الوزير الإيراني قال أيضا إن الرئيس دونالد ترامب يقوم بإظهار سوء النية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بانتهاك الاتفاق النووي قلبا وقالبا.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قام باتهام إيران خلال يوم الخميس الماضي بانها لا تقوم باحترام “روح” الاتفاق الذي قامت بالتوقيع عليه مع الدول العظمى.

وقد كان تصريح ترامب بخصوص هذا الأمر أنه يعتقد شخصيا أن غير ملتزمة بالاتفاق، لكن الأمر سوف يظهر مع الوقت، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بأخذ إجراءات قوية ضد إيران في حالة عدم تنفيذها للاتفاق.

والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق تم توقيعه في يوم 14 من شهر يوليو من عام 2015 بين كلا من إيران والقوى العظمى العالمية وهم: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة البريطانية والصين وفرنسا وألمانيا.

والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وقد قامت إيران بتوقيعه مقابل رفع العقوبات الدولية عن إيران بطريقة جزئية.

والجدير بالذكر أنه خلال شهر يوليو الماضي أجبر دونالد ترامب على أن يتراجع عن الوعد الانتخابي، الذي وعد به خلال حملته الانتخابية بأن يقوم بالانسحاب من هذا الاتفاق، والجدير بالذكر أن ترامب وصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق سيء على الإطلاق.