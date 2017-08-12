دونالد ترامب يوجه تحذير شديد اللهجة إلى زعيم كوريا الشمالية

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قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه تحذير إلى كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، مرة أخرى حيث قام بإرسال رسالة شديدة اللهجة والأسلوب حيث قال لزعيم كوريا ستقوم بالندم الشديد إذا تجرأت وهاجمت جزيرة غوام الواقعة في المحيط الهادي وأراضي الولايات الأمريكية المتحدة.

كما أشار دونالد ترامب من بلدة بد مونستر في ولاية نيو جيرسي، أنه إذا تم اتخاذ إي إجراء ضد جزيرة غوام أو الاقتراب من الأراضي الأمريكية بالإضافة إلى أي حليف للولايات الأمريكية المتحدة سوف يندم ندم سريع وحقيقي، معربا عن تنديده بنظام بأنه يقوم بالكثير من التصرفات السيئة منذ سنين وعقود.

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كما صرحت وزارة الدفاع الخاصة بالولايات الأمريكية المتحدة، أنها لم تتلقى أو تستلم إي أوامر خاصة بفنزويلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تحدث بشأن أن أمريكا تمتلك عدة خيارات ومن ضمن هذه الخيارات هو الخيار العسكري.

كما أفادت سكاي نيوز العربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام بالتهديد بشأن القيام بالتدخل العسكري في فنزويلا، وهذا جاء في نبأ عاجل للقيام بتصعيد مفاجئ لرد العاصمة واشنطن على الأزمة السياسية المتواجدة بها.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الناس تعاني بجانب أنها تموتن حيث تحدث في سياق أن هناك عدة حلول وخيارات لدى الولايات المتحدة التي ستقوم بالتدخل العسكري الفوري إذا لزم الأمر بذلك، حيث أكد ترامب على أن لدى الولايات الأمريكية المتحدة قوات تتواجد في جميع أنحاء العالم كما أن هناك أماكن بعيدة، كما تحدث بشأن أن فنزويلا ليست بعيدة بالنسبة لأمريكا كما أشار إلى ان الناس هناك تعانى وتموت فبالتأكيد سيكون الخيار العسكري هو الخيار الأصلح والمناسب لوقف لهذه الأزمة.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام مسبقا خلال الشهور الماضية بتوجيه رسالة مماثلة إلى الزعيم الكوري كيم جونغ أون، حيث قد أمره بأن يتأدب، حيث قال له إن صبر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها قد نفذ ونحن نرغب في أن تقوم كوريا الشمالية بالتخلي عن المسار الذي تمشي به وأن تقوم بالتخلي عن اختبارها المتواصلة لصواريخ باليستية حيث ان هذا امر غير معقول وأيضا غير مرغوب به.