غضب عام أمريكي بسبب عدم إدانة ترامب لليمين المتطرف

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تعرض دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكثير من الانتقادات التي وجهت له من الشعب الأمريكي والرأي العام هناك، وكان ذلك بسبب ما اعتبره الكثير من الأمريكيين تساهل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع منظمات اليمين الأمريكي المتطرف، وذلك بسبب تصريحات ترامب عن المسيرة الدامية التي خرجت في شوارع مدينة شارلوتسفيل التابعة لولاية فرجينيا الأمريكية الذي تسبب خلالها مؤيدين لليمين المتطرف بقتل 3 ضحايا أمريكيين خالفوهم في الرأي عند طريق دهسهم بسيارة.

والجدير بالذكر أن تصريحات ترامب كانت تدين العنف والعنصرية، ولكنه لم يحمل اليمين المتطرف ما حدث من أعمال يل اكتفى بالإدانة فقط.

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والجدير بالذكر أن نتج عن هذه الأحداث مقتل امرأة تبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاما، وذلك عندما صدمت قامت إحدى السيارات التابعة لمسيرة اليمين المتطرف بصدم المتظاهرين الموجودين في المسيرة المضادة، وأيضا نتيجة لنفس الحادث تمت إصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة ، غير عدد من الإصابات لم يحدد بطريقة رسمية حدث نتيجة المواجهات بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قد خيب آمال الكثير من الشعب الأمريكي الذين كانوا يتوقعون إدانة واضحة منه وشديدة تجاه المنظمات المتطرفة التي تسببت في مقتل ثلاثة أمريكيين ، والجدير بالذكر أن منظمات اليمين المتطرف الأمريكي يؤمن بتفوق العرق الأبيض و لديهم الكثير من المعتقدات العنصرية، يذكر أن الرئيس ترامب قام بتوجيه المسؤولية للطرفين .

جاء أن دونالد ترامب قد صرح من مدينة بد مينستر التي تقع في ولاية نيوجيرسي الأمريكية خلال يوم السبت الماضي إنه يدين وبشدة الكراهية الضخمة التي ظهرت في هذه المسيرة، وأيضا يدين العنف الذي جرى والتعصب الأعمى من الجهتين.

لكن حاول ترامب خلال اليوم الأحد تصحيح الموقف وذلك من خلال إصدار بيان من البيت الأبيض الأمريكي في واشنطن بأن دونالد ترامب يدين ويندد بكل أشكال العنف وقد أكد على إدانته الذين يؤيدون تفوق العرق الأبيض وقد أطلق البيان عليهم مصطلح النازيين الجدد، وأضاف البيان أن الرئيس قام بإدانة الأفعال العنصرية بقوة وهذا الأمر يشمل بالتأكيد المؤيدين تفوق العرق الأبيض.