رد إيراني على العقوبات الأمريكية بزيادة دعم البرنامج الصاروخي في إيران

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قام مجلس الشورى في إيران بالرد على العقوبات الأخيرة التي قامت الولايات المتحدة الأميركية بإقراره بحق الدولة الإسلامية وذلك من خلال إقرار إيران بزيادة المخصصات المالية من أجل البرنامج الصاروخي الخاص بالجمهورية الإسلامية وأيضا زيادة المخصصات المالية من أجل وتم الحرس الثوري الموجود في الخارج وتم التصريح بذلك رسميا من قبل الدولة الإسلامية خلال يوم الأحد الماضي.

والجدير بالذكر يأتي هذا الرد وسط تصاعد حدة التوترات بين كلا من الدولة الإسلامية والولايات العربية المتحدة منذ أن تسلم دونالد ترامب رئيس رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير من عام 2017، حيث أنه قام باتخاذ موقف صارم جدا ضد إيران.

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ويذكر أن رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني قد صرح قائلا أنه الأميركيين أن يتأكدوا أن هذا الإجراء هو مجرد خطوة أولى لإيران من أجل الرد للعقوبات المقررة ضدها من الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف قائلا إن البرلمان الإيراني قام بالموافقة بأغلبية ساحقة على سلسلة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها مواجهة الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم وصفها من قبل إيران بالأعمال الإرهابية والمغامرة ، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالتدخل في الشؤون المحلية في إيران وفي المنطقة.

ولا شك في أنه بعد أن تم إعلان النتيجة بالغالبية الساحقة في البرلمان الإيراني ضد الولايات المتحدة هتف فورا كل النواب قائلين “الموت لأمريكا”.

والجدير بالذكر أن التصويت قد جرى بين 244 نائب حاضر في الجلسة وقام بالموافقة منهم 240 نائب، تكون الموافقة بالأغلبية الساحقة لصالح القرار.

ومن الداعي ذكره أن وكالة الأنباء الرسمية في إيران “إرنا” قد صرحت أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الأغلبية البرلمانية ينصّ على أن يتم تخصيص 260 مليون دولار أمريكي إضافية وذلك من أجل أن يتم تطوير البرنامج الصاروخي في إيران” وأيضا سوف يتم تخصيص مبلغ مساو من أجل دعم فيلق القدس، ويذكر أن فيلق القدس هي وحدة قوات خاصة تتبع الحرس الثوري الإيراني وتلك الوحدة مسؤولة عن العمليات الخارجية لإيران وخصوصا العمليات الموجودة في سوريا والعراق.