مقتل شرطي في تركيا طعنا بالسكين من قبل احد عناصر داعش

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تمت الإفادة من قبل وسائل الإعلام في تركيا بأن شرطيا تم طعنه حتى الموت خلال يوم الأحد الماضي، وذلك بالقرب من أحدى مراكز الشرطة في العاصمة التركية إسطنبول، ويذكر أن من تسبب في الحادث شخص يرجح انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش”.

الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الرسمية التركية” الأناضول” قد ذكرت في تصريح لها أن المهاجم، الذي يُشتبه بأنه كان على وشك الإعداد لكي ينفذ تفجير انتحاري، تم قُتله برصاص قوات الأمن، حيث تم اطلاق النار عليه بعد أن أقدم على طعن ضابط الشرطة التركي.

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ومن جهة أخرى قد صرحت وكالة أنباء التركية “دوغان” مشيرة إلى أن المعتدي كان قبلَ أن يقوم بتنفيذ عملية طعن الشرطي كان قد تم احتجازه في احدى السيارات التابعة للشرطة التركية، حيث كان مقبوض عليه في امر أخر وكان يتم ترحيله إلى إحدى مراكز الشرطة.

ولا شك في أن الأمر غير واضح ، حيث أنه من غير المعروف كيف استطاع المعتدى أن يحتفظ بالسكين بالرغم من كونه محتجزا في احدى سيارات الشرطة.

ويذكر أنه تم التصريح من قبل وكالة الأنباء التركية “دوغان” أن الشرطي التركي الذي تم تعرضه للطعن مات متأثرا بجروحه بعد أن تم نقله من مكان الحادث إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

ومن اتجاه آخر قامت السلطات التركية بالإعلان خلال يوم السبت الماضي عن أنه تم اعتقال خمسة أعضاء من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش”، وقد تم اعتقال 4 منهم في غرب مدينة إسطنبول، وقد تم التصريح من قبل وكالة الأناضول التركية للأنباء أنه تم القبض على الخامس أثناء قيامه بمهمة استطلاعية في مدينة أنقرة، ومن المرجح بناءا على التحقيقات أن هدف المهمة كان ارتكاب هجوم في المنطقة.

ولا تعد هذه المرة هي الأولى خلال هذا الشهر بالنسبة للسلطات في تركيا حيث في العاشر من شهر أغسطس، قامت السلطات التركية باعتقال مواطن روسيًا كان من المشتبه انتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” وأيضا كان من المرجح أنه يعد من أجل شن هجوم على قاعدة انجرليك التي يقوم باستخدامها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، وتقع قاعدة انجرليك في جنوب الأراضي التركية.