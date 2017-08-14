هجوم إرهابي في بوركينا فاسو يتسبب في مقتل 17 شخص

Advertisements

قامت الحكومة في بوركينا فاسو بالإعلان إن حوالي 17 شخصا على الأقل تم قتلهم وتمت إصابة نحو عشرة آخرين وذلك خلال مساء يوم الأحد الماضي، وقد حدث ذلك في “هجوم إرهابي” على مطعم في منطقة واغادوغو.

ويذكر أن القوات الخاصة التابعة للحكومة في بوركينا فاسو قد شنت هجوما على من قاموا بتنفيذ الاعتداء وكانوا متحصنين في داخل المطعم.

Advertisements

والجدير بالذكر أن الحكومة قد صرحت في بيان لها أن الهجوم حدث قرابة الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد السابق الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس من عام 2017، حيث أن الهجوم الإرهابي باستهداف مطعم إسطنبول الموجودة في جادة كوامي نكروما التي تقع في مدينة واغادوغو.

ومن جهة أخرى قد صرحت الحكومة في بوركينا فاسو خلال بيان لها تم نشره في وسائل الإعلام إن الهجوم الإرهابي الذي تم في منطقة واغادوغو أسفر حتى الآن عن مقتل 17 ضحية لم يتم تحديد جنسياتهم حتى الآن ، بالإضافة إلى ثمانية تمت إصابتهم جراء الاعتداء.

ويقع مطعم إسطنبول الذي حدث فيه الهجوم الإرهابي المروع على بعد ما يقرب من مئة متر عن مقهى كابوتشينو الذي تم استهدافه في شهر يناير من عام 2016 ، حيث حدث في مقهى كابوتشينو تفجير إرهابي قام تنظيم القاعدة الموجود في بلاد المغرب الإسلامي بإعلان مسؤوليتها عنه، والجدير بالذكر أن ذلك الهجوم قد أسفر عن سقوط حوالي ثلاثين قتيلا وتمت إصابة ما يزيد عن 71 جريحا وكان أغلب الضحايا يحملون جنسيات أجنبية.

وقد قام ريميس دانينو وزير الاتصالات في بوركينا فاسو بالتصريح للتلفزيون الوطني في بوركينا فاسو أن المهاجمين الذين لم يتم معرفة عددهم حتى الآن، وتقوم الشرطة في بوركينا فاسو ومحاصرتهم في واحدة من طبقات المبنى الذي تم شن الهجوم عليه، وقد أضاف مشيرا إلى أن “قوات الدفاع في بوركينا فاسو ومعها قوات الأمن وأيضا وحدة النخبة تقوم بتنفيذ العملية” أمنية ضد المعتدين .

والجدير بالذكر انه تم التصريح من قبل بعض عناصر الشرطة ان المعتدين لديهم رهائن محتجزين في مبنى المطعم ولم يتم تحريرهم بعد.