التفاوض بشأن إقامة اتحاد جمركي مؤقت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في بريكست

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قامت الحكومة في المملكة المتحدة البريطانية بالإعلان خلال اليوم الثلاثاء أنها تنوي أن تبدأ المفاوضات بخصوص إقامة “اتحاد جمركي بصفة مؤقتة” مع بقية دول الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن خرجت المملكة المتحدة البريطانية من التكتل الاتحادي الأقوى في العالم، وقد جاء هذا الإعلان بعد أن قامت بريطانيا بنشر أول المقترحات بشأن مستقبل الشراكة بين كلا من لندن وبروكسل.

ويذكر أن المملكة المتحدة البريطانية قد صرحت أن عضويتها الأن في الموجودة في الاتحاد الجمركي الخاص بأوروبا، ومن خلال هذه العضوية يسمح لبريطانيا بأن تقوم بنقل البضائع دون أي رسوم جمركية وسوف تنتهي مع خروجها من الاتحاد الأوروبي، وكذلك عضوية بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة تنتهي أيضا عند خروجها من الاتحاد وسوف يكون التاريخ الرسمي لخروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس من عام 2019.

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والجدير بالذكر أن وزارة بريكست قامت بدورها بالإعلان أنها تتطلع إلى أن تتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بخصوص “تطبيق مؤقت” لكي يتم توفير نوع من الاستقرار والهدوء لقطاع الأعمال والتجارة في إنجلترا والاتحاد الأوروبي وأيضا لكي يتم السماح بوضع أساسيات الإجراءات الجمركية الجديدة.

وقامت الحكومة في المملكة المتحدة بالإعلان في بيان رسمي خاص بها إن إقامة اتحاد جمركي بصفة مؤقتة بين كلا من المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبي يعد واحدة من المقاربات الممكنة التي يجب العمل عليها من الجانبين.

ومن جهة أخرى قام بعض من الخبراء بالتحذير من أن التفاوض بخصوص اتفاق تجاري جديد بين كلا من المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبي سيكون أمر عسيرا جدا قبل أن تخرج إنجلترا من التكتل الاتحادي وخصوصا لان بروكسل ترفض حتى هذا الحين أن تبدأ في أي محادثات تجارية مع المملكة المتحدة.

ومن جهته قام الاتحاد الأوروبي بالتصريح أنه يجب أن يتم التوصل إلى إطار من اجل الاتفاق، وهذا الإطار يجب أن يشمل ثلاثة مواضيع أساسية وهذه المواضيع هي التسوية المالية الإنجليزية أي تكلفة خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، والموضوع الثاني يشمل حقوق المغتربين الأوروبيين داخل بريطانيا والمغتربين البريطانيين داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضا يجب مناقشة مسألة الحدود الفاصلة بين أيرلندا الشمالية التي تتبع بريطانيا وجمهورية أيرلندا المستقلة.