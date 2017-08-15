إيران تعتزم الخروج من الاتفاق النووي في حالة فرض عقوبات امريكية جديدة

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قام حسن الرئيس الإيراني بالتحذير خلال يوم الثلاثاء بأن إيران سوف تنسحب من الاتفاق النووي الذي بينها وبين الدول العظمى ، خلال ساعات فقط في حالة استمرار الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العقوبات والضغوط التي تأخذها ضد إيران.

ويذكر أن حسن روحاني الرئيس الإيراني قد صرح قائلا في كلمة قام بإلقائها في مجلس الشورى الإيراني وتم نقلها من خلال التلفزيون الرسمي في الجمهورية الإسلامية إن تجارب العقوبات والضغوط التي تعد فاشلة قد جعلت الإدارة السابقة للولايات المتحدة الأمريكية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقد أضاف قائلا إن أرادوا أن يعودوا إلى هذه التجربة، في إيران على استعداد أن تعود هي أيضا إلى هذه المرحلة في فترة قصيرة لا تعد هذه الفترة بالأسابيع والأشهر، بل أن إيران سوف تنسحب من الاتفاق وتعود إلى المرحلة السابقة في غضون ساعات وأيام، إلى وضعها السابق ، وقد قام بالتحذير أن عودة إيران عن الاتفاق النووي سوف تستعد لها بقوة أكبر بكثير.

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والجدير بالذكر أن حسن روحاني الرئيس الإيراني الذي تمت إعادة انتخابه لمرة أخرى لولاية ثانية أن مؤخرا، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قد قام بالاثبات للعالم بأكمله أنه “ليس شريكا جيدا” وذلك من خلال تهديده بإلغاء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه خلال عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى في العالم “الولايات المتحدة الأمريكية ،المملكة المتحدة البريطانية، فرنسا، الصين، روسيا، المانيا.

وقد صرح أيضا حسن روحاني أن الولايات المتحدة الأمريكية في أثناء الأشهر الأخيرة قامت بتجاوزات تجاه إيران أمام العالم كله، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بمخالفة وعودها الموجودة في الاتفاق بطريقة متواصلة ومتكررة، وقد قامت أيضا بتجاهل عدد من الاتفاقات الدولية الأخرى التي من المفترض أن تلتزم بها، وقد أظهرت لكل حلفائها وشركائها أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريكا جيدا على الإطلاق ولا تصلح أن تكون مفاوضا موثوقا.

ومن جهة أخرى قامت الإدارة الأميركية في منتصف شهر يوليو بفرض حزمة جديدة من العقوبات التي تقوم باستهداف أفرادا وكيانات في الجمهورية الإسلامية، والجدير بالذكر أن تلك العقوبات تتعلق ببرنامج إيران البالستي الذي تم حظره بناء على قرار صادر من الأمم المتحدة.