البنتاغون: لم يطلب ترامب دراسة التدخل العسكري في فنزويلا

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قامت وزارة الدفاع التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان خلال يوم الاثنين أن البيت الأبيض الأمريكي لم يقدم طلب لها بدراسة خيارات التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، وذلك بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام الأسبوع الماضي بتوجيه تهديدا بهذا المعنى إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس.

والجدير بالذكر أن الكولونيل روب مانينغ المتحدث الرسمي باسم البنتاغون قد صرح قائلا بأنه في حالة تم تقديم طلب من البيت الأبيض في واشنطن ستتمكن وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم خيارات عسكرية بإشراف من الرئيس الأمريكي ولكنه صرح قائلا أن البنتاغون لا يمكنه القيام بمزيد من التكهنات، وذلك لا البيت الأبيض لم يُطلب من وزارة الدفاع الأمريكية أن تقوم بتقديم هذه الخيارات.

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ويذكر أن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدراسة عدة خيارات من أجل حل الأزمة القائمة الآن في فنزويلا ، وقد أضاف من ضمن الخيارات التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدراستها من أجل حل الأزمة في فنزويلا الخيار العسكري وسيتم الأخذ به في الحال إذا لزم الأمر.

ومن الجانب الأخر نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي بالرد على تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء رده خلال يوم الاثنين الماضي عن طريق إجراء مناورات عسكرية في جميع أنحاء البلاد وذلك خلال يومي 26 و27 من شهر أغسطس الحالي .

والجدير بالذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد صرح أمام آلاف من أنصاره في احدى التجمعات في العاصمة الفنزويلية في كراكاس بأنه قام بأمره رئاسة أركان القوات المسلحة في فنزويلا البدء بالتحضيرات اللازمة من أجل إجراء مناوبات و مناورات وطنية في جميع أنحاء فنزويلا ، وأيضا من أجل إجراء مناوبات ومناورات مدنية وعسكرية في الدولة، وصرح أن ذلك من أجل الدفاع المتكامل عن فنزويلا ضد أي اعتداء خارجي ممكن.

ومن المعروف أن هذه ليست أول مرة يحت توتر في الحديث بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا حيث قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل أن الرئيس الفنزويلي مستبد ولا يحكم بالديمقراطية ورد عليه مادورو أنه ينوي مقاضاة ترامب في المحاكم الأمريكية .