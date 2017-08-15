كوريا الشمالية تقوم بالرد على تصريحات ترامب

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قام كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية بالاطلاع على خطة من اجل اطلاق صواريخ من كوريا الشمالية في اتجاه المياه الإقليمية بالقرب من جزيرة غوام التي تتبع الولايات المتحدة الأمريكية ، الواقعة في المحيط الهادئ، وذلك وفقا لما قامت بإعلانه وكالة الأنباء الرسمية في الكورية الشمالية خلال اليوم الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد صرحت أن كيم “قام بدراسة الخطة لفترة طويلة” و”وقام بمناقشتها” مع القادة العسكريين في كوريا الشمالية، وذلك خلال قيامه بتفقد مركز قيادة القوة الاستراتيجية ، ومركز قيادة القوة الاستراتيجية هو المسؤول عن الوحدات الصاروخية.

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ويذكر أن الجيش في كوريا الشمالية قام بالإعلان خلال الأسبوع الماضي أنه على وشك أن يضع اللمسات الأخيرة في إطار خطة من أجل إطلاق أربعة صواريخ إلى جزيرة غوام التي تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد بها 6000 جندي من جيش الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى فإن ذلك الإعلان يعتبر رد على التحذير الشديد اللهجة الذي قام بإطلاقه دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أن ترامب توعد لبيونغ يانغ بالنار والغضب”، وجاء ذلك وسط اشتداد الحروب الكلامية بين كلا من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا وسط التوتر الظاهر في شبه الجزيرة الكورية.

ولاشك في أن الخطة التي بيونغ يانغ بنشر تفاصيلها لأول مرة في تاريخه بخلاف العادة جاء كرد صريح على دونالد ترامب، والخطة تحتوي على إطلاق أربعة صواريخ من الأراضي الكوري الشمالية وسيكون الصواريخ من طراز “هواسونغ-12″، وسيتم عبورهم في نفس الوقت فوق مناطق شيمان و هيروشيما و كوشي الواقعين في الجزيرة اليابانية.

وقد تمت الافادة من قبل الخطة المعلن عنها أن الصواريخ سوف تحلق لمدة 17 دقيقة و45 ثانية وسوف تقطع مسافة 3356,7 كلم ثم تسقط في المحيط الهادي على يتراوح بين 30 أو 40 كلم من جزيرة غوام، لذا فإن الصواريخ سوف تسقط خارج المياه الإقليمية جزيرة غوام.

ورد أن جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والتي تبعد ما يقرب من 3300 كلم عن قواعد إطلاق الصواريخ الموجودة في الكورية الشمالية سوف تقع في مرمى الصواريخ بكل سهولة وفقا للخبراء .