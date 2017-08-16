الولايات المتحدة تحبط عملية انفجار في ولاية أوكلاهوما

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قام المسؤولون في الولايات المتحدة الأميركية خلال يوم الاثنين الماضي باعتقال رجل كان يحاول أن يفجر قنبلة في مدينة أوكلاهوما سيتي الأمريكية، حيث أن هذا الأمر أعاد إلى الذاكرة الأميركية في هذه المدينة التفجير الكبير الذي قام بشن المتطرف تيموثي ماكفاي في عام 1995.

ويذكر أنه تم اعتقال جيري فارنيل الذي يبلغ من العمر 23 عاما خلال يوم السبت الماضي بعد ن حاول أن يفجر أما كان يَعتقد من قبل المسؤولون الأمريكان أنها قنبلة تم صنعها من سماد نترات الأمونيوم والجدير بالذكر أن هذا النوع من القنابل يشبه القنبلة التي استخدمها ماكفاي في عمليته الانفجارية، وكانت القنبلة خارج أحد فروع بنك فيرست الموجود في وسط المدينة.

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ومن جهة أخرى فإن فارنيل قد صرح قائلا لعميل كان يعمل متخفي تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “أف بي آي” وتم التصريح أمام آخر مع السلطات الأمريكية أنه ينوي أن يقوم بمهاجمة الحكومة الأمريكية، وصرح قائلا أن أول أهدافه هو مقر الاحتياطي الفدرالي الذي يقرب من البيت الأبيض الموجودة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد أكمل خلال تصريح للعميل المتخفي أنه يفكر في الوقت الحالي أن يخطط من أجل مهاجمة مراكز تخزين معلومات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسيطر على تخزين المعلومات في العالم، مثل كلا من إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية، لكنه اكمل قائلا أن رأيه قد استقر على أحد فروع بنك فيرست الموجود في وسط أوكلاهوما سيتي، والذي يقع على بعد 210 كيلومترات من المنزل الذي يعيش فيه والموجود في مدينة ساير في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وقد بعث فارنيل رسالة مشفرة إلى العميل الأمريكي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالية “اف بي آي” يقول في أنه قرر تفجير وسط مدينة أوكلاهوما بواسطة المواد المتفجرة التي يملكها.

وقد أكمل مصرحا خلال الرسالة المشفرة أن ما يقوم به داخل مدينة أوكلاهوما سيتي التابعة لولاية أوكلاهوما الأمريكية هو بمثابة رد على الولايات المتحدة الأمريكية وليس يعد هجوما عليها ، وقد أنهى كلامه مصرحا بأنه الآن وقت الثورة.