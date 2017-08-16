لافتات في أحد الفنادق تسبب أزمة بين سويسرا وإسرائيل

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قام أحد الفنادق بسويسرا وضع لافتات مثيرة للجدل مما تسبب في وجود أزمة بين سويسرا وإسرائيل، حيث قام الفندق بوضع لافته تطلب من النزلاء اليهود أن يقوموا بالاستحمام قبل النزول إلى حمام السباحة الخاص بالفندق، وإذا قام أحد النزلاء اليهود بمخالفة هذه القوانين يمنع اليهود من استخدام حمام السباحة.

وتم وضع لافتة أخرى في المطبخ كتب عليها نطلب من النزلاء اليهود استخدام الثلاجة في أوقات محددة، كما أشارت لافتة إلى أن يجب على النزلاء اليهود مراعاة أوقات الراحة التي خصصت الموظفين بالفندق.

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وقد قام اسرائيل بتوجيه اتهام فندق “بارادايز” المتواجد في منتجع “آروزا” في شرق سويسرا بأنه يقوم بمعاداة السامية، وقام السفير الإسرائيلي في سويسرا بالإتصال بإدارة الفندق وقام بمطالبتهم بإزالة تلك اللافتات التي تقوم بتوجيه العنصرية إلى اليهود بشكل عام .

وقامت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفيلي بوصف هذا الفعل بأنه “تصرف معاد للسامية من النوع القبيح” ، وقالت عبر تغريدة خاصة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي التويتر ” للأسف، لا تزال ارتكاب العنصرية ضد السامية متواجد في أوروبا وتعتبر حقيقة واضحة، ويجب التأكد من أن هناك عقاب يكون رادع لمثل هذه الحوادث، والقيام بتوجيه الردع لكل من يقوم بمعاداة السامية”

ووفقا لموقع “جيروزاليم بوست” قامت مديرة فندق “بارادايز” روث تومان هي من قامت بالتوقيع على اللافتات، وصرحت بأن ما قام الفندق باتخاذه ليس تصرف يقوم بمعاداة السامية بل أنها قامت بالخطأ فيما يخص انتقاء الكلمات.

وقامت بشرح وضع اللافتات وقالت أن الفندق أغلبية نزلائه حاليا من اليهود، وقد قام بعض اليهود بشكوى بعضهم بأن هناك بعض منهم لا يستحموا قبل نزولهم إلى حمام السباحة، فقامت إدارة الفندق بكتابة تلك اللافتات التي جاءت بناء على طلب اليهود.

وقامت روث تومان بالإشارة إلى أن غالبية النزلاء من اليهود المتشددين، وهو يقوم بتأمين احتياجاتهم فيما يتناسب معهم، بما فيه من إمكانية تخزين طعام الكوشير “وهو يعتبر من الأطعمة الحلال وفقا للديانة اليهودية” وبسبب تلك اللافتات حدث نزاع سياسي بين كلا من سويسرا وإسرائيل.