عدم رضا عن أداء ماكرون بنسبة 62%

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قام حوالي 62 في المئة من الشعب الفرنسي بالتصريح من خلال استفتاء عام عن عدم رضاهم عن أداء العام الذي قام به إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الحالي وقد جرى هذا الاستفتاء لكي يتم تقييم أداء ماكرون خلال الثلاثة شهور الأولى له في الحكم، حيث أن ولاية ماكرون سوف تستمر 5 سنوات ، وقد جاء ذلك التقرير وفقا للاستطلاع قام به مركز “هاريس التفاعلي” وقد تم نشره خلال اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى فإن حوالي 37 في المئة بمن قاموا بنفس الاستفتاء قد عبروا عن رضاهم بأداء إيمانويل ماكرون في الرئاسة الفرنسية

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والجدير بالذكر أنه وفقا لهذا الاستطلاع فإن من اعتقدوا بسوء إدارة إيمانويل ماكرون في الرئاسة الفرنسية أغلبيتهم من مناصري الجبهة الوطنية حيث كان حوالي 94 في المئة من تابعي الجبهة الوطنية من المعبرين عن عدم رضاهم عن الأداء الرئاسي للرئيس ايمانويل ماكرون.

وقد أخذ المركز الثاني من حيث الفئات الغير قابلة لأداء ماكرون كرئيس لفرنسا كانوا مناصري الحزب الشيوعي وحزب فرنسا المتمردة الذين يمثلون اليسار الراديكالي في فرنسا حيث أن 87 منهم غير راضين عن ماكرون كرئيس لفرنسا، وجاء في المركز الثالث من حيث الغير قابلين لرئاسة ماكرون حزب الجمهوريين الذي يمثل اليمين المعتدل وكان نسبة مناصريه الذين يرفضون أداء ماكرون ،75 ، ويختل الحزب الاشتراكي الذي يمثل اليسار الفرنسي نسبة ، في المئة من الغير راضين عن الأداء 57%.

ويذكر أن حزب “الجمهورية إلى الأمام” وهو حزب معتدل وقام بتأسيسه إيمانويل ماكرون ، ويعتبر هو الحزب الحاكم في البلاد إلا أن نسبة حوالي 11 في المئة من مناصرين لم يرضوا عن أداء إيمانويل ماكرون زعيم الحزب ومؤسسه كرئيس لفرنسا.

وقد قام غالبية الشعب الفرنسي بترتيب الإصلاحات التي قامت إدارة ماكرون بطرحها من أجل البلاد وقد رتبها الشعب بحسب الأولوية.

وجاء إصلاح نظام التعليم في فرنسا في المركز الأول حيث أن 76 في المئة من الفرنسيين يروا أنه أهم الإصلاحات الذي يجب أن يهتم بها الرئيس وجاءت أخلاقيات الحياة العامة لكي تحتل المركز الثاني بنسبة 74 في المئة من الإصلاحات التي يجب رعايتها وجاء بعدها توحيد أنظمة التقاعد ثم الإصلاح في قوانين العمل.