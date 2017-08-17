خامنئي: إذا كان لدى أمريكا قوة فلتوقف أعمال العنصرية بداخلها

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قام آية الله علي خامنئي المرشد الإسلامي الأعلى لإيران بالانضمام إلى القادة الدوليين في كل أنحاء العالم الذين قاموا بانتقاد أعمال العنف والعنصرية التي حدثت بين الشعب الأمريكي و في داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وقام بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يسخر فيها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حكومتها، وكان ذلك خلال اليوم الأربعاء.

والجدير بالذكر أن آية الله علي خامنئي قد نشر عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي العالمي تويتر إنه في حالة امتلاك الولايات المتحدة الامريكية اي نوع من انواع القوى، فأنه من الافضل لها ان تقوم باستغلال قوتها في إدارة أحوال البلاد وإدارة الأزمات بين الشعب الأمريكي، وعليه أن تاخذ الإجراءات اللازمة من أجل مناهضة العنصرية بين الشعب الامريك، وأكمل قائلا ان هذا سيكون افضل للولايات المتحدة من ان تتدخل في شؤون باقي دول العالم

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ويذكر أن رد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية خامنئي جاء بعد الغضب العام الذي أحاط بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الهجوم الذي حدث في مدينة شارلوتسفيل الأمريكية حيث قام أحد العنصريين المائلين للنازية و تفوق العرق الأبيض بصد متظاهرين معترضين على العنصرية بسيارته وقد أدى هذا الحادث إلى مقتل شخص وقد تمت إصابة 19 شخصا أخر.

ومن ناحية أخرى قام دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإثارة غضب الشعب الأمريكي بسبب التصريح المثير للجدل حيث أنه من خلال تصريحاته قام بإلقاء اللوم والمسؤولية على الطرفين، الطرف العنصري والطرف المناهض له.

وقد قدمت الانقسامات العميقة في الموجودة بين المجتمع والشعب في الولايات المتحدة الأميركية ما يكفي لكي تقوم الجمهورية الإسلامية بالرد على الاتهامات التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيهها لها بشأن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان، وبالفعل قامت إيران بانتقاد العدو الأول والتقليدي لها الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أنه خلال وقت سابق قامت وزارة الخارجية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باتهام عاصمة الولايات المتحدة واشنطن بأنها تنافق في التقرير السنوي الخاص بالحريات الدينية الذي تم نشره خلال يوم الثلاثاء الماضي، وقد تضمن التقرير الأمريكي بعض الانتقادات للنظام الإيراني.