والدة الفتاة التي دهست في شارلوتسفيل ترفض الحديث مع ترامب

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قامت والدة الفتاة الأميركية التي تم قتلها خلال يوم السبت في أحداث شارلوتسفيل بالإعلان أنها ترفض الحديث مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وترى انه كان متعاطف مع ما قامت بوصفهم نازيون وصرحت قائلة لن أتحدث معه بعد ما صرح به وقاله عن ابنتي، والجدير بالذكر أن الكثير من الرأي العام في الولايات المتحدة الامريكية شعر بالغضب من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بعد ما قام بإلقاء المسؤولية على كلا من الجانبين بخصوص أحداث مدينة شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا.

ويذكر أن سوزان برو وهي والدة الفتاة التي ماتت في الأحداث قد صرحت في لقاء خاص إلى شبكة “أي بي سي خلال يوم الجمعة الماضي أن البيت الأبيض الأمريكي بواشنطن قد حاول الاتصال بها أكثر من مرة منذ معرفة هويته ابنتها الذي تم اكتشافه سريعا بعد الحادث .

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والجدير بالذكر أن سوزان برو قد صرحت في الحديث مع قناة “أي بي سي” إنها لم تكن موجودة عند بدء المكالمات الهاتفية من البيت الأبيض، وأضافت أنها تعتقد أن أول مكالمة حدثت أثناء جنازة ابنتها.

ولا شك أن ابنة سوزان برو هي هيذر هيير التي تبلغ من العمر اثنان وثلاثين عاما، وتم قتلها في احدى المظاهرات التي قامت بالمشاركة فيها ، في كانت في احدة التظاهرات ضد العنصرية في مدينة شارلوتسفيل التي تقع في ولاية فرجينيا الأمريكية، وقد شاركت هيير في هذه المظاهرة خلال يوم السبت الماضي وكانت تقف من خلالها إمام من يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، وقد تم صدمها بسيارة وماتت على الفور وتمت إصابة 19 آخرين خلال الحادث نفسه والجدير بالذكر ان من كان يقود السيارة هو شاب من اليمين المتطرف الأمريكي.

وقد تابعت سوزان برو خلال تصريحها أنها في بداية الأمر لم ترد على الاتصالات لانها كانت في حالة صدمة من الحادث وقررت أن تهتم بالأمر عندما تستعيد قواها النفسية، لكنها قامت بتغير رأيها تماما مقررة بعد الرد على البيت الأبيض وعلى الرئيس دونالد ترامب، بعد التصريحات التي قالها دونالد ترامب خلال يوم الثلاثاء الماضي حيث قال ترامب ان المسؤولية تقع على الطرفين وليس طرف واحد.