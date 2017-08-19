اعتداء عناصر مجهولة علي مواطن في أحد شوارع مدينة سورغوت الروسية

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قامت عناصر من قوات الشرطة في روسيا بقتل رجل بعد أن قام بإصابة ثمانية أشخاص حيث قام بطعنها بسكين، وكان ذلك في أحد شوارع مدينة سورغوت الروسية التي تقع في أقصى شمال روسيا ، وجاء ذلك الخبر وفقا محققين يعملون في داخل الشرطة الروسية.

ومن جانب آخر صرحت لجنة التحقيق الوطنية الروسية ، وتلك الجنة هي التي تقوم بالتحقيق في أي جريمة تعتبر من الجرائم الكبرى في روسيا ، وقد صرحت قائلة إن الرجل قام بمهاجمة بعض المارة الموجودين في احدى شوارع مدينة سورغوت ونجح في جرح ثمانية أشخاص منهم، والجدير بالذكر أن الرجل نفسه كان “يسير في منتصف المدينة عند حوالى الساعة الحادية عشر وثلث بتوقيت روسيا.

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والجدير بالذكر أن الشرطة المسلحة كانت قد وصلت بعد ذلك إلى مكان الحادث وقد استخدمت الدخول المسلح من أجل مهاجمة المعتدي، وقامت بعد ذلك بتصفيته تماما بالرصاص.

ويذكر أن مدينة سورغوت تقع عند 2100 كلم في شمال شرق العاصمة الروسية موسكو ، وهذه المدينة موجودة في منطقة خانتي-مانسي التي تعد من أكثر مناطق روسيا غنى من حيث الثروة النفطية.

ومن جهة أخرى فإن الإصابة تراوحت من خطيرة ومتوسطة، وقد تمت الإفادة أن اثنان من المصابين يتم علاجهم الآن ولكنهم في في حالة حرجة ولكن الخمس المصابين الآخرين تم التصريح أنهم في وضع مستقر ويتلقون العلاج اللازم لحالته ، وجاء ذلك وفقا لما قامت السلطات في خانتي-مانسي بالإفادة به في بيان رسمي لها، وقد صرحت السلطات مضيفة خلال هذا البيان أن المهاجم لم يتم التعرف على هويته حتى الآن ولم يتم التعرف على أهدافه أو ما دفعه لفعل الأمر .

والجدير بالذكر أن السلطات المحلية في مدينة سورغوت قد قامت بدعوة السكان إلى الحفاظ على الهدوء ، حيث تم التصريح بطريقة رسمية عن السلطات في منطقة الحادث أنه يجب على الشعب والرأي العام عدم الاطلاع على أي معلومات غير موثوقة أو رسمية وذلك من أجل الاطلاع على الوضع، حتى يتم معرفة كافة المعلومات عن الحادث وأسبابه بوضوح.

ولم تقم السلطات الروسية بنفي أو إثبات تورط أي جماعات إرهابية في الحادث حتى الآن.