استقالة مستشار ترامب لشئون ضبط أسواق المال

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قام كارل ايكان أحد أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدر ثروته بالمليارات بالإعلان خلال يوم الجمعة الماضي عن انسحابه من المنصب الحكومي الخاص به كمستشار لرئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب حيث كان ايكان مستشار الرئاسة لشئون ضبط أسواق المال ، والجدير بالذكر أنه لم يقم بالتصريح عن سبب قراره سواء كان بسبب تصريحات الرئيس المثيرة للجدل بخصوص أحداث شارلوتسفيل أم لأسباب أخرى.

والجدير بالذكر أن كارل ايكان الذي يبلغ من العمر واحد وثمانين عاما، يعد واحد من أشهر خبراء المال في الولايات المتحدة حيث انه من عمالقة وول ستريت، وتم تعيينه في شهر ديسمبر الماضي كمستشار خاصا لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وذلك من أجل شؤون الضوابط المالية وقام ترامب بتكليف ايكان مهمة التخلص من أي ضوابط التي من شأنها إلغاء الوظائف أو من شأنها إبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويذكر أن كارل ايكان قام بتبرير الخطوة التي قام باتخاذها في رسالة قام بتوجيهها إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وقام بنشر الرسالة التي تبرر انسحابه على الموقع الخاص به، حيث ذكر أن السبب من الانسحاب هو تعيين نيومي راو كمديرة من أجل شؤون الضبط المالي في الرئاسة الأمريكية ، وقام مجلس الشيوخ الأمريكي بتثبيت التعيين في شهر يوليو الماضي.

ومن جانب أخر قام التابعين للحزب الديمقراطي الأمريكي بانتقاد ترامب عندما قام بتعيين ايكان ، حيث أنه تم الاشتباه به في دفع ملفات من خلال المهام الرسمية له، وذلك من أجل تحقيق مصلحة مالية خاصة بالرغم من الضوابط البيئية التي تم إقرارها من قبل القانون الأمريكي وتم فرضها على مصافي النفط.

وقد قام ايكان بالتصريح من خلال الرسالة التي قام بأنه لم يقم بالأمور التي تم التلميح لها من قبل المعارضين له التابعين للحزب الديمقراطي، حيث أنه صرح بعد اطلاعه على أي ملفات غير علانية ولم يقم باستغلال منصبه من أجل مصالح شخصية، وأكمل أن منصبه كمستشار للرئاسة لم يسبب أي تضارب في المصالح، وأكمل خلال الرسالة قائلا إنه قرر إنهاء عمله كمستشار رئاسي وذلك لكي يتجنب أي خلاف حزب بعد أن تم تعيين نيومي راو.