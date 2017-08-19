الشرطة الفنلندية تبدأ التحقيقات في اعتداء فنلندا الإرهابي

Advertisements

قامت عناصر الشرطة في فنلندا بالإعلان خلال اليوم السبت أنها قامت بفتح تحقيق خاص، وذلك من أجل التحقيق في عمل الإرهابي الذي تم يوم الجمعة الماضي في فنلندا حيث قام شاب بالاعتداء بالسكين على المارة في الشارع في أحد المدن مما أدى إلى مقتل شخصين، وتم التأكيد من قبل عناصر الشرطة في فنلندا أن المشتبه به الذي قام بالاعتداء هو شاب يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر ثمانية عشر عاما.

والجدير بالذكر أن الشرطة في فنلندا قد قامت بالتصريح في بيان لها أنها بدأت التحقيقات في عملية الاعتداء وتم اعتبارها في البداية جريمة قتل عادية ، لكن خلال منتصف الليل وردت معلومات إضافية لدى الشرطة الفنلندية تشير إلى أن العملية لم تكن عادية وأنها كانت عملية قتل إرهابية.

Advertisements

ويذكر أنه من البيانات التي تم التصريح به من قبل عناصر الشرطة في فنلندا خلال البيان أن هوية المشتبه به أصبحت أمر معروف عند عناصر الشرطة ، وقد تم الإعلان عن المعتدي أنه مواطن من المملكة المغربية ويبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ولم يتم إضافة أي تفاصيل أخرى داخل البيان الرسمي الذي تم التصريح بيه من قبل الشرطة الفنلندية.

وقد حدثت العملية الإرهابية خلال يوم الجمعة الماضي حيث قامت الشرطة الفنلندية بأطلاق النار ونجحت في إصابة مشتبها به كان يحمل في يديه سلاح أبيض “سكين”، وتم اعتقاله بعد عدة دقائق من عملية الطعن التي حدثت في ساحة سوق توركو المزدحم التي تقع في جنوب غرب البلاد. وقامت الشرطة الفنلندية بالإعلان خلال اليوم السبت أن عدد الجرحى قد ارتفع من ستة جرحى إلى ثمانية.

وقد قامت عناصر الشرطة في فنلندا بناء على هذا الاعتداء بتوقيف خمسة أشخاص يعيشون في شقة موجودة في منطقة توركو وذلك في أثناء ليل يوم الجمعة الماضي.وقد قام ماركوس ألين مدير مكتب التحقيقات الوطني في فنلندا بالتصريح لبعض وسائل الاعلام بان الشرطة الفنلندية نجحت في تنفيذ عملية مداهمة أصبح الآن موجود ستة مشتبهين تم توقيفهم في أقسام السلطة، وأحد هؤلاء الموقوفين هو المشتبه الرئيسي في عملية الاعتداء ومعه خمسة أخرين.