إسبانيا تلاحق أحد الفارين المتهمين بتنفيذ الاعتداءات الارهابية الاخيرة

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قامت عناصر الشرطة الإسبانية بمواصلة عمليات الملاحقة التي تقوم بها من أجل ضبط آخر الأشخاص الذين استطاعوا الفرار من عناصر الشرطة خلال اليوم السبت، والجدير بالذكر أن هؤلاء الأشخاص هم المتهمون بارتكاب الاعتداءات الإرهابية التي تمت في كلا من مدينة برشلونة ومدينة كابريليس في إسبانيا، ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” قامت بإعلان المسؤولية عن كلا من الاعتداءين.

والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” قام بإعلان المسؤولية عن الحادث خلال يوم الخميس الماضي وذلك بخصوص الاعتداء الذي تم في مدينة برشلونة الإسبانية وقد نتج عنه مقتل ثلاثة عشر شخصا وقد تمت إصابة حوالي 120 آخرين ما بين إصابات حرجة ومتوسطة وخفيفة، ثم قام تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش بإعلان المسؤولية عن الهجوم الذي حدث في مدينة كابريليس خلال اليوم السبت ، وقد نتج عن هذا الاعتداء مقتل شخص وتمت إصابة ستة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة من درجة الخطورة.

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ومن جهة أخرى قام تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش” بإعلان المسؤولية عن الاعتداء الذي تم في الأراضي الروسية حيث قامت الشرطة الروسية بقتل شخص استطاع الهجوم على المارة في أحد شوارع مدينة سورغوت الموجودة في جنوب البلاد ، وقد أدى الهجوم إلى إصابة سبعة جرحى اثنان منهم في حالة حرجة .

ويذكر أن ايناسيو زويد وزير الداخلية الإسباني قام بالتصريح في بيان رسمي له أن السلطات الإسبانية تمكنت من تفكيك الخلية الإرهابية المتواجدة في الأراضي الإسبانية.

لكن الشرطة المحلية في منطقة كاتالونيا الإسبانية قد صرحت في بيان رسمي أنه مازال هناك شخصا قيد الملاحقة ولم يتم القبض عليه بعد، لكن الشرطة المحلية لم تقوم بتوضيح هوية الهارب من الشرطة حتى الآن أو التصريح إذا كان سائق الشاحنة الصغيرة التي قامت بدهس المارة في أحد الشوارع في مدينة برشلونة، حيث قامت بعض وسائل الإعلام في إسبانيا بالتصريح بذلك.

وقد بدأت عناصر الشرطة الإسبانية بملاحقة المواطن الغربي الجنسية يونس ابو يعقوب والذي يبلغ من العمر 22 عاما في كل أنحاء إسبانيا بعد أن قامت بنشر صورة له.