إخلاء مبنى إيطالي يثير قلق الأمم المتحدة

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قامت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون بالإعلان خلال اليوم الأحد عن أن إخلاء الحكومة الإيطالية لإحدى المباني التي تقع في العاصمة الإيطالية روما يسبب قلق كبير للمفوضية ، حيث تم إخلاء المبنى والذي كان يقيم فيه حوالي 800 شخص بطريقة غير شرعية، والجدير بالذكر أن أغلب هؤلاء اللاجئين أتوا إلى إيطاليا من أريتريا وأثيوبيا.

والجدير بالذكر أن تم التصريح من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من 200 من الذين تم طردهم من المبنى خلال يوم السبت الماضي اضطروا إلى البقاء في الشارع والمبيت فيه، ويعد هذا الأمر ما يسبب القلق للمفوضية حيث أن عدد كبير من اللاجئين الذين أصبحوا في الشوارع الآن أطفال ، ويذكر أن روما واحدة من المدن التي تقوم بضم مئات اللاجئين المشردين الذين هربوا من الاضطهادات والحروب الموجودة في بلادهم.

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ومن جهة أخرى قام فرع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموجود في إيطاليا خلال بيان رسمي له بأن المفوضية العليا للاجئين على أمل بأن يتم العثور على حل سريع وفوري من قبل السلطات المحلية والوطنية وذلك من أجل مساعدة الأفراد الذين يبيتون في الوقت الحالي في العراء في شوارع روما وأن يتم ضمان حدوث إجراءات مناسبة من أجل اندماج مناسبة لهؤلاء الذي يحق لهم أن يحصلوا على حماية من المجتمع الدولي .

ويذكر أن أزمة هذا المبنى بدأت في عام 2013 حيث بدأ المهاجرون يتوافدون إليه من أجل الإقامة فيه بشكل سلمي، ويقع هذا المبنى في مكان قريب من محطة تيرميني الرئيسية التي تقع في العاصمة الإيطالية روما.

وقد قام الرأي العام في إيطاليا والمعلوق على الوضع بتفسير فترة الإخلاء الذي حدث بطريقة مفاجأة في فترة بعيدة عن الموسم السياحي في روما حيث ان روما خالية إلى حد كبير في هذا الوقت من العام، ويعد ذلك كمؤشر على تشدد الموقف الإيطالي ضد المهاجرين الغير شرعيين، حيث وصل ما يزيد عن 600 ألف مهاجر غير شرعي من قارتي أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى الأراضي الإيطالية خلال 4 أعوام.