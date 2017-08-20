الأمم المتحدة تؤكد حدوث جريمة حرب في أفغانستان

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قامت منظمة الأمم المتحدة الدولة بنشر تقرير خلال اليوم الأحد وقامت من خلاله بتأكيد أقدام بعض عناصر من حركة طالبان الإرهابية ومعهم بعض المتمردين الذين قاموا بإعلان ولائهم لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” على مقتل العشرات من المدنيين في داخل الأراضي الأفغانية ، وحدث ذلك خلال في وقت سابق من شهر أغسطس الحالي ، وقد أفاد تقرير الأمم المتحدة أن ما حدث هناك يعد إبادة بشرية جماعية وتم تكييفه على أنه جريمة من جرائم الحرب.

والجدير بالذكر أن البعثة التي قامت منظمة الأمم المتحدة بإرسالها إلى أفغانستان قد أفادت أنها استطاعت أن تقوم بتجميع معلومات كافية لمعرفة ما حدث حقا هناك وقد تم التحقق والتأكد من جميع المعلومات، ووفقا للمعلومات التي تحقق منها بعثة الأمم المتحدة فإن الجماعات الإرهابية قامت بقتل حوالي 36 شخص على الأقل وذلك في قرية ميرزا أولونغ التي تقع في ولاية ساري-بول الموجودة في شمال البلاد، والجدير بالذكر أن أغلب هذه القرية تابعين للمذهب الشيعي، وتعد هذه القرية واحدة من أكثر القرية المضطربة في أفغانستان .

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وقد أكملت البعثة القادمة من منظمة الأمم المتحدة إفادتها مؤكدة أن ما حدث من أعمال عنف وقتل من جانب حركة طالبان الإرهابية وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي والتي تم تأكيد حدوثها من مصادر موثوق منها ، تعد وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان جريمة حرب .

وقد أضافت البعثة في التقرير مصرحة أن أكثر من نصف عمليات العنف و القتل قد حدث خلال يوم السبت الموافق الخامس من شهر أغسطس الماضي، وذلك عندما حاول المدنيين الهرب من قرية ميرزا أولونغ حيث قام مقاتلو حركة طالبان الإرهابية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة على القرية وذلك من خلال اتحاد يعد نادر بين كلا منهم.

وقد أكد المسؤولون في الأمم المتحدة من خلال تأكيدها من مصادر موثوق منها أن الإرهابيين المنضمين لحركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية قاموا بقتل أكثر من 50 شخص ، بعضهم تم قتله بقطع الرأس.

ومن جهة أخرى تمت الإشارة في تقرير الأمم المتحدة إلى أن الإرهابيين قاموا بقتل 27 مدنيا وكان يوجد بينهم امرأة وأيضا أربعة فتيان صغار غير أنه تم مقتل 13 رجلا فوق سن الستين.