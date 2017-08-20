أمريكا تشهد غدا كسوفا كليا سيحول نهارها إلى ليل لمدة 160 ثانية

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أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غدا الاثنين، الموافق 21 أغسطس سوف تشهد الكرة الأرضية، كسوفًا كليًا للشمس مشاهد في سماء الولايات المتحدة الأمريكية فقط، سوف يقطع مسار الكسوف البلدة ابتداء من الساحل الغربي حتى الساحل الشرقى، وهذا المشهد لن يكون مرئيا في سماء الوطن العربى.

صرح المعهد القومى للبحوث الفلكية، من خلال بيان خاص له منذ بضع دقائق، إن هذا الحدث يطلق عليه اسم “الكسوف الأمريكى العظيم”، ووصف بذلك لأنه كسوف شمسى بالكامل، وسوف يشاهد فى السماء ضمن حزام يمر بالولايات الأمريكية المتجاورة بأثرها.

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أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الكسوفالحادث يوم 8 يونيو عام 1918ن، يعتبر هو آخر كسوف كلى مرئي يمر بالولايات المتحدة المتجاورة بأثرها وبين المعهد القومى للبحوث الفلكية أن كسوف الشمس يعد ظاهرة فلكية تحدث عندما يكون القمر ما بين كوكب الأرض والشمس، وفيه تكون كل الأجرام الثلاثة ممتدة باستقامة واحدة تقريبا، وبالتالي فإن القمر يحجب أشعة قرص الشمس جزئِيًّا أو كليا للمشاهد على الأرض.

أضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث، الدكتور “ياسر عبد الهادى، لإحدى الصحف اليومية: “إن كسوف الشمس الكلى يحدث عندما يكون قطر القمر الظاهري أكبر من الشمس”، وأوضح نتيجة ذلك فقال: “وبالتالي يحجب القمر جميع أشعة الشمس المباشرة فى مسار ضيق عبر سطح الأرض، وتحول النهار إلى ليل”، وعن اامدة التى يستغرقها هذا: “وهو ما سيحدث غدا لمدة دقيقتين و 40 ثانية هى مدة ذروة الكسوف”.

ذكر المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكسوف الكلي للشمس، سوف يكون غدا ويعتبر كسوف كلى للشمس مرئى يمر فى جنوب شرق الولايات المتحدة منذ آخر كسوف للشمس الذى حدث فى يوم 7 مارس عام 1970، وهو أول كسوف شمسى كامل مرئى من الولايات المتحدة منذ الكسوف الشمسى الحادث فى يوم 11 شهر يوليو عام 1991.

لكن هذا الكسوف الشمسى شوهد فقط من جزء من هاواي، وأول كسوف كلى للشمس مرئى من الولايات المتحدة المتجاورة منذ سنة 1979 ولكن هذا الكسوف الشمسى لن يرى من قبلا المنطقة العربية، فهو شوهد فى الولايات المتحدة الأمريكية.