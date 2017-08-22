دونالد ترامب يعلن عن إستراتيجية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

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قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان عن الإستراتيجية الخاصة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والتي تمت على ثلاث محاور أساسية لخطة الانسحاب، كما قام بالتعهد على القضاء ‘لى الإرهاب والتخلص من مصادر تمويله وأفكاره، حيث أشار إلى أن اتخاذ قرار الانسحاب المفاجئ من العراق من قبل الإدارة السابقة جعلها أرضا خصبة نما فيها التنظيم الإرهابي الملقب بتنظيم داعش.

كما أكد الرئيس ترامب خلال كلمة له ألقاها منذ قليل، للقيام بالإعلان عن استراتيجية الانسحاب من أفغانستان، وأشار إلى أنه سيقوم بالتعاون مع أي دولة تعمل على التصدي للإرهاب والعمل على القضاء عليه، كما أشار أيضا أن حركة طالبان أصبحت تشكل خطر كبير يهدد من أمن الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب يجب أن يتم منعها من الحصول على السلطة في باكستان.

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وأضاف ترامب أنه متواجد للعمل على تحديد المسار في أفغانستان فمنذ أن تأسست أمريكا قامت بإفراز أبطال قاموا بالتضحية بأرواحهم بشجاعة لا مثيل لها، كما قال أن الحرب في أفغانستان تعتبر من أطول فترات الحروب في الولايات الأمريكية المتحدة، وأشار إلى أن لا يوجد مكان في أمريكا لعدم التسامح وانتشار الكراهية.

كما أكد على أن الانسحاب من أفغانستان سيجعل هناك فراغ سوف يملؤه الإرهابيين ليقوموا بتكرار أحداث 11 سبتمبر، فأكد على انه قام بالاجتماع مع الحكومة في كامب ديفيد لدراسة الأوضاع السياسية ليخرج بثلاث نتائج.

وأكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على أن انسحاب أمريكا من أفغانستان قام بتوفير ملجأ لتنظيم داعش للقيام بخطة هجماته وتنفيذها، وأن للانسحاب عواقب متوقعة لا يمكن قبولها، كما أكد على أن الوضع الأمني في أفغانستان مزعج للغاية ومؤسف.

وأوضح أن الولايات الأمريكية وشركائها من الدول التي تقوم بدعم مكافحة الإرهاب مستمرون في التصدي للأراضي المتواجد فيها بؤر الإرهاب يقومون بتجفيف هذه البؤر ويجب على الجميع التصدي والعمل على وقف ملاجئ صعود الإرهابين.

كما تعهد إلى القيام بالقضاء على الإرهاب ومموليه والوسائل التي تقوم بمساعدته، ولا يجب على أعداء أمريكا أن يعرفوا خططهم كما أنه يجب أن تتم مهاجمتهم.