ترامب: الانسحاب من أفغانستان سيجعلها ملاذ للإرهابيين

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قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دونالد ترامب بإعلان رفضه التام بأن تقوم القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان بالانسحاب من أراضيها، وقد قام بإعلان رفضه خلال مساء يوم الاثنين الماضي، وقد قام دونالد ترامب بعرض استراتيجية أمريكية جديدة ، وتقضي الاستراتيجية الجديدة التي تم تقريرها من قبل دونالد ترامب بإرسال تعزيزات عسكرية تابعة للولايات للولايات المتحدة الأميركية إلى أفغانستان وأيضا تقضي بتشديد الضغط على باكستان وذلك بسبب اتهامها بإيواء عناصر إرهابية مسببة للفوضى.

ويذكر أن حركة طالبان الإرهابية أسرعت بالرد على تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها وعدت بمقبرة جماعية جديدة للأمريكان وذلك في حالة إصرارهم البقاء في الأراضي الأمريكية، ويأتي ذلك بعد اتهام الأمم المتحدة حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي داعش لجريمة حرب في احدى المدن الأفغانية .

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ومن جهة أخرى قام أشرف غني رئيس افغانستان بالترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ في الأراضي الأفغانية ،وأيضا قام حلف شمال الأطلسي بالتأكيد أنه لن يسمح مرة أخرى لأفغانستان بأن تكون معقل ملاذ للإرهابيين.

والجدير بالذكر أن الخطاب الذي أدلى بيه دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والذي استمر لمدة تقرب من عشرين دقيقة، لم يقم خلالها الرئيس الأمريكي بتحديد أي أرقام أو معلومات دقيقة حول مدى الانتشار العسكري الأمريكي في أفغانستان ولم يتم ايضا ذكر المدة الزمنية، وقد أكد دونالد ترامب بأن الإعلان عن التفاصيل الدقيقة على الملأ يؤدي إلى نتائج عكسية لذا رفض التصريح بأي معلومات توضح مدى دقة الاستراتيجية الأمريكية للدخول في الأراضي الأفغانية.

ولكنه قام بالتصريح أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية الفوري من الأراضي الأفغانية سوف يؤدي بكل تأكيد إلى حدوث فراغ في أفغانستان ، وسيتم استغلال الفراغ الأمني من الحركات الإرهابية لجعل أفغانستان معقل ملاذ للإرهابيين التابعين لحركة طالبان الجهادية وتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي “داعش”.

وقد قام ترامب بالرد على تصريحات طالبان قائلا بأنه في حالة انسحاب الولايات المتحدة ستصبح أفغانستان مقبرة القرن الواحد والعشرين، ورد الرئيس الأفغاني قائلا إنه يرى أن الولايات المتحدة الأميركية أثبتت بأنها تقف مع السلطة الأفغانية ضد الإرهاب.