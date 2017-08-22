مستوى جديد للتوتر في العلاقات الألمانية التركية يصل إلى تهديد زوجة وزير الماني

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قام سيغمار غابريال تهم وزير الخارجية في ألمانيا باتهام انصار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأنهم قاموا بتهديد زوجته بالقتل ، وقد حدث ذلك في نفس الوقت التي وصلت فيه العلاقات الدبلوماسية بين كلا من ألمانيا وتركيا إلى أسوأ مراحلها منذ فترة طويلة، حيث قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطلب من الألمان ذوي الأصول التركية عدم انتخاب حزب انغيلا ميركل والتحالف الذي يقوم به من اجل الانتخابات الرئاسية في سابقة تعد الأولى من نوعها حيث يعد ما قام به رجب طيب أردوغان تصريح رسمي بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية الألمانية وهذا الأمر قد لاقى استهجان كبير جدا من الجانب الألماني .

والجدير بالذكر أن سيغمار غابريال قد قدم تصريحات بخصوص تهديد زوجته من أنصار أردوغان، وقد قامت قناة “إن تي في” الألمانية الاخبارية بنقل تصريحاته، وقد قال إن حدة التصريحات الذي قام بها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان قد دفعت بعض أنصاره المتشددين إلى محاولة تهديد زوجتي ومضايقتها.

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ويذكر أن وزير الخارجية الألماني قد ندد بأسلوب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا أن هذه النتيجة الفظيعة القائمة على التهديدات الصريحة كانت نتيجة اللهجة القوية والمتطرفة التي استخدمها رجب طيب أردوغان في الحديث عن ألمانيا، وقد رفض وزير الخارجية الألماني الإفصاح عن المزيد من التفاصيل وذلك لكي لا يتم تطور الأزمة بين البلدين إلى حد يصعب السيطرة عليه، حيث أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي قد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

ومن جهة أخرى فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلم يوم السبت الماضي بشن هجوم شخصي على وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، حيث الوزير الألماني قام بانتقاد رجب طيب أردوغان أكثر من مرة وندد بطريقة أردوغان في تعاطيه مع أي معارض له أو أي منتقد أسلوب حكمه.

وقد قام أردوغان بالرد على غابريال في خطاب له قائلا من انت لكي تقوم بالتحدث على رئيس تركيا، وقد صرح أردوغان من خلال الخطاب أنه يجب على الوزير الألماني أن يعرف حدوده وقدراته السياسية عمره في العمل السياسي.