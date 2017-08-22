إيران تتفاوض من اجل رفع الحظر عن موقع تويتر

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قام محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات في الجمهوري الإسلامية الإيرانية بالإعلان أن المفاوضات مع موقع التواصل الاجتماعي العالمي “تويتر” ما زالت مستمرة، وذلك من أجل رفع الحظر الذي تم فرضه على إيران منذ سنوات، وجاء ذلك الحظر بالرغم من أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية إيران يقوم باستخدام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ويوجد لديه حساب في الموقع.

والجدير بالذكر أنه تم حجب موقع التواصل الاجتماعي تويتر من قبل السلطات في إيران ، وكان ذلك خلال عام 2009 حيث خرج الكثير من المظاهرات في الشوارع الايرانية وكانت من أكثر المظاهرت من حيث الانتشار والعدد، وكان سبب خروج هذه المظاهرات انتشار مزاعم بين الشعب الايراني تصرح بأن الانتخابات الإيرانية الرئاسية تم تزويرها ، والجدير بالذكر أن من فاز في الانتخابات الايرانية في ذلك العام هو محمود أحمدي نجاد والذي كان يعد واحد من الرؤساء الإيرانيين المتشددين، وقد فاز بولاية ثانية خلال الانتخابات المذكورة.

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ويذكر أن محمد جواد آذري جهرمي قد قام بالتصريح خلال حوار مع صحيفة “إيران ديلي” الإيرانية إن المسؤولين عن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد قاموا بإعلان استعدادها من أجل أن تبدأ مرحلة التفاوض لكي يتم حل المشاكل مع طهران، وتم رفع الحظر عن الموقع العالمي في ايران.

وقد اضاف وزير الاتصالات الايراني انه يتم الان وفي الوضع الحالي النظر إلى أسس للمفاوضات والتواصل بين السلطات في إيران وبين مسؤولين في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقد أضاف قائلا إن موقع تويتر ليس بيئة غير أخلاقية لكي يتم حجبها داخل الجمهورية الإسلامية.

والجدير بالذكر أن محمد جواد آذري جهرمي والذي يبلغ من العمر 36 عاما، يعد أصغر وزير في إيران، وأول وزير إيراني يتم مولده بعد الثورة الإيرانية التي حدثت عام 1979، قد تولى خلال هذا الأسبوع وزارة الاتصالات الايرانية.

ومن جهة اخرى قد تم انتقاد اختيار محمد جواد آذري جهرمي لكي يكون وزير للاتصالات في ايران من قبل بعض المنظمات والمجموعات الحقوقية في إيران، وذلك لأنه لعب دور كبير في الرقابة التي قامت السلطات الإيرانية بفرضها على الشعب الإيراني منذ عام 2009.