صالحي: إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم بعد إلغاء الاتفاق النووي بـ 5 أيام

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أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من شهر أغسطس الجاري، على أن الدولة الإيرانية تمتلك القدرة على استئناف تخصيب اليورانيوم إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في صيف العام الميلادي 2015.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك في غضون خمسة أيام على الأكثر إذا تم التصميم على فعل ذلك الأمر، حيث أعلن أنه بإمكان الدولة البدء بالتخصيب في مستوى 20% في منشأة فوردو النووية، لافتا على أنه لا يحبذ القيام بهذا الأمر على الإطلاق ويقوم يبذل جهدا كبيرا لتفادي إلغاء الاتفاق النووي، وكانت إيران قد حصلت بمقتضى التوقيع على هذا الاتفاق على وعود من القوى الكبرى بخفض العقوبات المفروضة عليها وذلك مقابل قيامها بخفض الأنشطة النووية الخاصة بها ولا سيما الامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% أو أكثر.

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كان رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية قد وجه اتهامات في وقت سابق إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالضغط على إيران لإجبارها على الانسحاب من هذا الاتفاق وذلك من خلال قيام الإدارة بفرض عقوبات عليها، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية وضرورة تقييم هذا الاتفاق بإنصاف وعلى أساس رؤية الحقائق الملموسة على أرض الواقع، وليس على أساس آمال وتمنيات البعض، لافتا إلى أن الدولة الأمريكية تسعى لعرقلة عملية حصد إيران لإنجازات هذا الاتفاق النووي، واعتبر صالحي أن إجبار بلاده على إلغاء هذا الاتفاق سوف يكلف الدولة ثمنا باهظا للغاية وهذا ما يأمله الرئيس الأمريكي على حد قوله.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بدأ في اتخاذ العديد من القرارات الهامة والتي كان في مقدمتها فرض عقوبات جديدة على إيران والتي بمقتضاها يتم حظر القيام بأي نشاطات في أمريكا أو التعامل مع المواطنين هناك، باعتبار أن إيران تواصل دعمها للإرهاب، ولذا اعتبر ترامب أن الاتفاق النووي معها يعد كارثة بكافة المقاييس ولذا تعهد أكثر من مرة بإلغائه والتخلي عنه نهائيا.