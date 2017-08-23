بعد تصريحات ترامب.. عملية انتحارية تسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بأفغانستان

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قام أحد الانتحاريين التابعين لحركة طالبان الإرهابية بشن عملية انتحارية تسببت في مقتل خمسة أشخاص ، ونجم عنها إصابة العشرات من الناس في المكان المحيط للعملية، وقد تفاوتت الإصابات من أشخاص يعانون من إصابات حرجة وأخرى متوسطة وأخرى طفيفة والجدير بالذكر أنه من ضمن الإصابات التي نتجت عن الانفجار كان هناك أطفال ونساء، وقد تمت العملية الانتحارية بالقرب من أحدى مقرات الشرطة التي تقع في جنوب أفغانستان حيث تم تفجير سيارة مفخخة خلال اليوم الأربعاء.

ويذكر أن هذا الهجوم الانتحاري يعد الأبرز الذي قام بتنفيذه أحد المتمردين التابعين لحركة طالبان الإرهابية، وذلك منذ أن قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بإعلان استراتيجية جديدة توضح السياسة الأمريكية بخصوص الحرب في داخل أفغانستان، حيث قام بإعلان الاستراتيجية الأمريكية ببقاء الجنود الأمريكان في الأراضي الأفغانية من أجل مواجهة حركة طالبان، وكان ذلك خلال يوم الاثنين الماضي في أحد خطاباته.

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وقد قام المتحدث باسم حاكم الولاية الذي حدث فيها الانفجار ولاية هلمند عمر زواك بالتصريح بخصوص هذا التفجير الانتحاري: أن انتحاري تابع لحركة طالبان الإرهابية قام بتفجير السيارة المفخخة الخاصة به في أحد مواقف السيارات القريبة من مقر الشرطة الرئيسي التابع لمنطقة لشكر كاه.

وقد قال مضيفا خلال تصريحاته لوسائل الإعلام أن المعلومات التي تملكها الولاية تشير إلى وجود ما يزيد عن 20 إصابة بين الناس المتواجدين حول مقر الانفجار، كما أشار أنه كان يوجد بينهم أطفال وشيوخ ونساء.

والجدير بالذكر أن موقف السيارات الذي تم فيه الهجوم الانتحاري المذكور، كان مكتظا بالناس، حيث كان مليء بالمواطنين الأفغانيين الذي يردون الدخول إلى مقر الشرطة ، وقد وقع الانفجار أثناء انتظارهم.

وقد تم التوضيح من قبل المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك أن الانفجار قد أدى أيضا إلى حدوث بعض الأضرار التي لحقت بأحد المساجد المجاورة حيث كان يوجد بالمسجد أطفال يتلقون دروس دينية في وقت الانفجار.

ومن جهة أخرى قام المستشفى المحلي في المنطقة بإعطاء حصيلة أعلى لعدد المصابين في الحادث ، حيث تم التصريح من قبل المشفى أن عدد الجرحى وصل إلى 38.