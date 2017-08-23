بريطانيا ترفض تدخل محكمة العدل الأوروبية في سلطتها القضائية

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قامت الحكومة في المملكة المتحدة البريطانية بالتصريح بأنها ترفض أن تدخل محكمة العدل الأوروبية في شأنها الداخلي بعد الانتهاء من مفاوضات بريكست، وقد تم التصريح من قبل بريطانيا برفض وجود أي سلطة قضائية مباشر لمحكمة العدل الأوروبية داخل أراضيها بعد أن تنتهي مفاوضات بريطانيا مع أوروبا من أجل خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقد تم التصريح بذلك خلال يوم الثلاثاء الماضي، وقد قامت المعارضة في بريطانيا باعتبار هذا التصريح تراجع عن الدعوات التي تم المطالبة بها، حيث جاء بعد الدعوات بالمطالبة بالقطع الكامل للعلاقات بين بريطانيا وكل نظم الاتحاد الأوروبي.

ومن جهة أخرى ظهر موقف الاتحاد الأوروبي الذي صرح أكثر من مرة خلال أكثر من مناسبة على أنه أمر ضروري أن تستمر السلطة القضائية التي تملكها محكمة العدل الأوروبية، وقد جاء تصريح الإتحاد الأوروبي باستمرار سلطة المحكمة الاتحادية بممارسة سلطة قضائية مباشرة داخل الأراضي البريطانية مبررا بحماية حقوق الأوروبيين التابعين لباقي دول الاتحاد ومتواجدين مؤقتا أو مقيمين أو مستثمرين داخل الأراضي البريطانية .

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ولكن قامت الحكومة في المملكة المتحدة البريطانية برفض الأمر الذي تم المطالبة به من قبل الاتحاد الأوروبي ، وتم التصريح بأنه خلال اليوم الأربعاء سيتم وضع أساسيات من أجل بدء المفاوضات بخصوص هذا الأمر، حيث يتم وضع الإطار العام من أجل الاقتراحات التي من شأنها تقريب الحلول بين موقف إنجلترا وموقف الاتحاد الأوروبي ، وذلك قبل أن تنطلق الجولة الثالثة من مفاوضات بريكست التي يتبدأ خلال الأسبوع القادم في مدينة بروكسل.

والجدير بالذكر أن تم التصريح من قبل الحكومة البريطانية خلال يوم الثلاثاء الماضي، وذلك قبل أن يتم نشر الوثيقة الكاملة، أنه أمر يعد غير مناسب وغير مهم أن تملك محكمة العدل الأوروبية سلطة قضائية مباشر داخل بريطانيا، حيث أنها ستكون المرة الأولى أن تملك المحكمة سلطة تدخل مباشرة في دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقد أضافت الحكومة البريطانية خلال التصريح قائلة أن المجتمع الدولي به طرق كثير لحل النزاعات الدولية، والرعاية بشؤون الأجانب والمهاجرين ، وذلك دون تدخل محكمة العدل الأوروبية بطريقة مباشرة في السلطة القضائية لبريطانيا.