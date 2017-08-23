ترامب يرى أن كوريا الشمالية بدأت في احترام الولايات المتحدة

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قام رئيس الولايات المتحدة الأميركية الحالي دونالد ترامب بالتصريح خلال أحد خطاباته بأنه يرى أن كيم جونغ أون بدأ في احترام الولايات المتحدة الأمريكية ، وجاء ذلك التصريح بالرغم من أن زعيم كوريا الشمالية قام بالكشف عن الخطط التي تمتلكها كوريا الشمالية من أجل تطوير البرنامج الصاروخي الخاص بها، وقد تم التصريح من قبل بيونغ يانغ أن كيم جونغ أون قد أمر بزيادة الإنتاج والتصنيع في الأسلحة الباليستية.

والجدير بالذكر أن التصريحات الأخيرة الذي صرح بها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة تتباين بشكل واسع مع التصريحات التي تم انتشارها خلال الأسابيع الماضية حيث قام دونالد ترامب بالتوعد لبيونغ يانغ بـ”النار والغضب”، ثم بعد ذلك توقفت التصريحات من الجانيين بعد أن توقف كيم جونغ أون عن تصريحاته بإطلاق سلسلة من الصواريخ على جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

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ويذكر أن التوتر بين البلدين وصل إلى أقصى مرحلة حين بدأت الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ، عندما قامت كوريا الشمالية بإجراء تجريبيتين على صواريخ بالستية عابرة للقارات ، وقد كانت قارة أمريكا الشمالية في مرمى الصواريخ الكورية ، وحدث ذلك في شهر يوليو الماضي.

ومن جهة أخرى قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصريح خلال يوم الثلاثاء الماضي في أثناء تجمع له مع أنصاره في مدينة فينيكس التي تقع في ولاية أريزونا الأمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بدأ في احترام الولايات المتحدة الأميركية، وقد جاء هذا التصريح بعد أ قام ريكس تيلرسون وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتصريح بالإشارة إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية الخاصة بالبرنامج الصاروخي والنووي الذي تعمل عليهم كوريا الشمالية أصبح أمر غير مستحيل، ومن الممكن حدوثه في المستقبل القريب.

وقد ورد أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بفرض عقوبات تجارية على شركات وأفراد تابعين لأكثر من دولة منهم بالصين وأخرين من روسيا ، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية اشتبهت أن هذه المؤسسات تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية ، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحذير السلطات الصينية في بكين التي تعد أهم حليف لكوريا الشمالية بأن الموقف الصيني لا يساعد في حل المشكلة الكورية.