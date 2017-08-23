تيلرسون: أن لم تغير باكستان موقفها بشأن الإرهاب سيتم إعادة مناقشة وضعها

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قام ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالتصريح خلال خطاب له، أن باكستان سوف تفقد وضعها الحالي في حال استمرار سياستها الداخلية والخارجية على نفس الحال مع الجماعات الإرهابية وخاصة حركة طالبان الموجودة في الأراضي الأفغانية.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر باكستان حليف لها، ولكن السلطات الباكستانية في إسلام أباد أعلنت عن رفضها و شعورها بخيبة الأمل تجاه القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة بخصوص حركة طالبان الجهادية ، حيث أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب استراتيجية الولايات المتحدة بالبقاء في أفغانستان من أجل محاربة حركة طالبان الأفغانية.

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والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد رد على أحد الأسئلة الواردة من أحد الصحفيين الأمريكان خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى الخطاب، حيث قام الصحفي بسؤال تيلرسون أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنوي تخفيض المساعدات التي تقدمها لباكستان أو كونها على استعداد ان تفرض عقوبات على باكستان، وقد أضاف الصحفي في سؤاله إذا كانت الولايات المتحدة تنوي حذف باكستان من كونها حليفا أساسيا لها.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر باكستان حليفا أساسيا لها غير عضو في حلف الأطلسي، وجاء رد تيلرسون على سؤال الصحفي بأن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت كل هذه الأمور على الطاولة وسوف يتم مناقشتها من قبل السلطات الأمريكية في حالة رفض باكستان تغيير موقفها من استراتيجيات الولايات المتحدة أو في حالة رفض باكستان تعديل تصرفاتها تجاه العديد من المنظمات الإرهابية الموجودة في الشرق الأوسط وتجد باكستان ملجأ لها.

وقد تابع ريكس تيلرسون قائلا إن الولايات المتحدة لديها عدة خيارات وبعض وسائل الضغط التي يمكن الاستفادة منها، ويمكن للولايات المتحدة أن تقوم بالضغط من خلال وفق أو تخفيض المساعدات الأمريكية لباكستان، أو إعادة مناقشة وضع باكستان كشريك غير عضو في حلف شمال الأطلسي و حليف أساسي للولايات المتحدة، حيث أن باكستان واحدة من 16 دولة حول العالم لديها وضع متميز وعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستطيع باكستان أن تقيم تعاون عسكري وثيق بين جيشه وجيش مع الولايات المتحدة الأمريكية.