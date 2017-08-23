“وول مارت” تتحد مع “جوجل” من أجل مواجهة “امازون”

Advertisements

قامت الشركة الأمريكية “وول مارت” ، والتي تعد واحدة من أكبر الموزعين على مستوى العالم، بالتصريح عن قرارها بأن تتحالف مع مجموعة شركات “جوجل” العملاقة للمعلومات، وجاء ذلك التحالف بين الشركتين الأقوى في مجاله من أجل المصالح المشتركة حيث تستطيع “جوجل” أن تقوم بمساعدة “وول مارت” لكي تتوسع في بيع منتجاتها على الانترنت، وقد أعلنت الشركتان التأكيد على قرار التحالف بينهم خلال يوم الثلاثاء الماضي، والجدير بالذكر أن هذا القرار جاء من قبل شركة “وول مارت” كوضع تستطيع من خلال منافسة شركة “أمازون” في مجال التسوق الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن مارك لور والذي يعمل مسؤولا عن قسم التجارة الإلكترونية في شركة”وول مارت” الأمريكية قد صرح في مذكرة قام بنشرها على المدونة الإلكترونية الرسمية لمجموعة شركات “وول مارت” بأنه اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر، ستقوم الشركة بالعمل مع مجموعة “جوجل” الإلكترونية وذلك من أجل عرض مئات آلاف من السلع التي سيتمكن الجمهور من طلبها صوتيا عبر جوجل اسيستانت، ويذكر أن جوجل اسيستانت هو عبارة عن مساعدة شخصي ذكي تم تطويره من قبل مجموعة جوجل المعلوماتية.

Advertisements

والجدير بالذكر أن هذا الاتحاد بين “وول مارت” التي أعطت وعدها بتوفير أكبر عرض لسوق الكتروني متاح للتوزيع من خلال شبكة الإنترنت”وبين “غوغل” سوف يسفر عنه دمج “جوجل إكسبرس”، وهي الخدمة التي استطاع جوجل توفيرها من أجل التسوق وتسمح تلك الخدمة في الوقت الحالي بالتبضع من عدة مجموعات تجارية،وهذا الدمج سيؤدي إلى انتعاش جوجل اكسبريس بسبب امكانيات “وول مارت” في التوزيع.

من جهة أخرى قامت مجموعة “جوجل” العملاقة بالإعلان عن مئات الالف من المنتجات خلال موقعها، وجاء ذلك خلال بيان قام باصداره سريدهار راماسوامي المسؤول عن مجموعة جوجل، وبهذا الشكل تقوم كل من “جوجل” و” وول مارت” بمنافسة مجموعة أمازون التي تعد أقوى شركات العالم في التوزيع الالكتروني.

ويذكر أن شركة “وول مارت” قد عانت منذ عدة سنوات من ديناميكية “امازون” موقع التسوق الإلكتروني الذي يهدد المجموعة الآن على مستوى المتاجر الفعلية وذلك بعد استحواذ “امازون” في شهر يونيو على متاجر “هول فودز” المتخصصة في الأغذية العضوية.