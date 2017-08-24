“الأمن السعودي” ينفي خبر محاولة انتحار امرأة في صحن الطواف بالكعبة

Advertisements

تداولات العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير جداَّ عن محاولة امرأة من الجنسية الأسيوية الانتحار في صحن الطواف بمكة المكرمة، حيث أن مدة الفيديو لا تتعدى سوى العشرة دقائق فقط ولا تبين حقيقة ما حدث للمرأة هو حاولت أن تنتحر أم لا.

وأعلن الرائد سامح السلمي المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة بأمن المسجد الحرام في تصريحات نشرتها كافة وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية أن هذا المقطع مغلوط وليس به أي أساس من الصحة، حيث أن مدة المقطع لم تعبر عن أي حقيقة محاولة انتحار المرأة التي تبين أنها ذات جنسية آسيوية تعاني من حالة مرضية وتتقيأ دم وهذه حالة مزمنة تعاني منها المرأة، وحدث لها هذه الحالة المرضية أثناء تواجدها في صحن الطواف الذي تعامل معها على الفور رجال الأمن والدفاع المدني المتواجدين في منطقة الطواف ليتم نقل المرأة على أثر الحادث على المركز الصحي رقم 2 في داخل المسجد الحرام.

Advertisements

وأعلن الرائد سامح السلمي قائلا: “مقطع الفيديو المتداول في جميع وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح فهو لامرأة من الجنسية الآسيوية تعاني من حالة مرضية شديدة ومزمنة حيث أنها تتقيأ دم، وهذا ظاهر في مقطع الفيديو لكنها لم تحاول الانتحار في صحن الطواف”.

وأعلن الرائد سامح السلمي أن رجال الدفاع المدني ورجال الأمن العاملين في صحن الطواف تعاملوا مع الحالة مباشرة فور حدوثها في تمام الساعة 8 مساء في يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم نقل المرأة الآسيوية التي تعاني من تقيؤ الدم إلى المركز الصحي رقم 2 الواقع داخل المسجد الحرام حيث وافتها المنية.

وقامت الجهات المسؤولة بتسليم جثمان المرأة الأسيوية إلى مسؤول الطوافة التابعة له ليتم استكمال جميع البيانات والإجراءات اللازمة وفق لتعليمات المملكة العربية السعودية، ليتم تسليم الجثمان.

وأضاف الرائد سامح السلمي معبرا عن استياءه من تداول الاخبار المغلوطة والغير صحيحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وأهاب على جميع وسائل الإعلام بتحري كل المصداقية والدقة في مصادرها وعدم نقل أي شائعات بعيدة كل البعد عن الصحة.