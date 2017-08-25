أطباء نفسيون من الولايات المتحدة يشعرون بالقلق أزاء الحالة الصحية لعقل الرئيس “ترامب”

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نشرت صحيفة “يو إس إيه توداى” الأمريكية، إن عدد من الأطباء النفسيين يشعرون بالقلق تجاه الحالة الصحية لعقل الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب”، وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن سلوكه الغير منتظم ونرجسيته كان منتشراً عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبرامج “التوك شو” وبين المعارضين السياسيين له وللحزب الجمهورى.

وقالت الصحيفة، فى تقرير لها اليوم الخميس، أن تصريحات “ترامب” حول كوريا الشمالية، التي تحدث فيها عن “الحريق والغضب”، بالإضافة إلى ما صرح به فى تجمع بولاية أريزونا يوم الثلاثاء الماضى، وتغيير رد فعله على التظاهرات العنيفة فى “تشاروتسفيل” الأسبوع الماضى، والتى كانت تعد خط تم تجاوزه للجمهوريين، وأدى لإثارة الحديث عن سلوك الرئيس حتى بين بعض المؤيدين.

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ووفقاً لما نشرته الصحيفة، أوضح استطلاع للرأي قامت به شركة الإعلام والتكنولوجيا، يوم الأحد الماضى، أن 55% من المشاركين يرون أن “دونالد ترامب” غير ثابت نفسياً، وكان النائب الديمقراطي “جيمى راسكين”، وهو أستاذ قانون دستورى سابق، رعى قانوناً فى أبريل الماضى من شأنه إنشاء لجنة خاصة لتحديد ما إذا كان أى رئيس لم يعد يملك القدرة الجسدية أو العقلية المطلوبة للقيام بعمله بواجباته، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت تصديقاً على التعديل الخامس والعشرين للدستور قبل 50 عاماً، ودعا “ترامب” إلى تكوين هيئة مشابهة، ولكن لم يتم تشكيلها منذ إقرار التعديل وحتى وقتنا هذا.

وأضافت الجريدة فى تقريرها المنشور بالقول، إن الشكوك حول ما يخص الصحة العقلية لـ”ترامب” تزداد مؤخراً لدى الأطباء النفسيين، وأوضحت أن أحد أساتذة الطب الشرعى بجامعة “يل”، يتشاور مع الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس، وعدد آخر من الأطباء، لعمل لجنة خبراء لتقديم المشورة للكونجرس فيما يتعلق بصحة “ترامب” العقلية، وكانت الطبيبة “باندى لى” قد شاركت مع 27 فرد من خبراء الصحة النفسية، فى تأليف كتاب سيصدر لاحقا عن الحالة الخطيرة للرئيس الأمريكى “دونالد ترامب”.