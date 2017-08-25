أهم مستشار للرئاسة الأمريكية يقوم بانتقاد ترامب بسبب تصريحاته العنصرية

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قام كبير مستشاري دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالشؤون الاقتصادية غاري كوهين بانتقاد ترامب في بيان له تم التصريح به في البيت الأبيض الأمريكي وذلك خلال اليوم الجمعة ، وكان سبب الانتقاد الذي وجه غاري كوين للرئيس الأمريكي هو فشل دونالد ترامب في أن يقوم بإدانة النازيين الجدد والعنصريين الموالين للعرق الأبيض ، حيث لم يقوم ترامب بانتقادها بطريقة صريحة بعد حادث الذي تم من قبلهم، حيث ساهم أحد المنادين بتميز العرق الأبيض بحادث دهس عنيف وقد حدث هذا الحادث في مدينة شارلوتسفيل التي تقع في ولاية فيرجينيا الأمريكية خلال هذا الشهر.

والجدير بالذكر أن غاري كوهين والذي يعمل كبير مستشاري دونالد ترامب للشؤون الاقتصادية، هو أيضا رئيس مجلس الاقتصاد القومي في داخل البيت الأبيض ويعد واحد من أهم اليهود الأميركيين الموجودين في الإدارة الرئاسية التابعة لدونالد ترامب ، وايضا يعد كوهين أهم مسؤول أمريكي قام بالتصريح وانتقاد تجاه دونالد ترامب بطريقة غاضبة صريحة وذلك بسبب ما صرح به ترامب عن أعمال العنف العنصرية التي حدثت في مدينة شارلوتسفيل التي تقع في ولاية فيرجينيا الأمريكية خلال هذا الشهر، حيث قد قام الرئيس الأمريكي بتحميل كلا من الطرفين نفس المسؤولية عن أعمال العنف.

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ويذكر أن غاري كوهين قد قام بالتصريح لصحيفة فاينانشال تايمز الأميركية أنه من الواجب أن يكون أداء الرئاسة الأمريكية في يخص الجماعات العنصرية المتطرفة أفضل وأن يكون واضح ومستمر، حيث أن الإدارة مسؤولة عن إيجاد حلول حول الانقسامات العقيمة في المجتمع الأمريكي ويبدأ الحل في مناهضة العنصرية وادانتها بطريقة صريحة وواضحة، ولكنه لم يقم بالإشارة إلى دونالد ترامب بطريقة مباشرة خلال التصريح.

وقد أضاف غاري كوهين خلال لقاءه مع الصحيفة الأمريكية أنه قام بمواجهة الكثير من الضغوط الذي كانت تنادي باستقالته من إدارة ترامب، وذلك بعد التصريحات الذي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حادث الدهس حيث ساوى بين كلا من دعاة تفوق العرق الأبيض عن باقي الأعراق ومناهضين هذه الفكرة العنصرية، حيث تم خلال هذه التظاهرات مقتل امرأة بسبب حادث الدهس.