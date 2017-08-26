عقوبات يابانية بسبب البرنامج النووي لكوريا الشمالية

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قامت اليابان بالتصريح خلال اليوم الجمعة بأنها سوف تقوم بتشديد عقوباتها المقررة على كوريا الشمالية، حيث سيتم تشديد العقوبات من خلال تجميد أصول أرصدة بعض الشركات التابعة للصين وبعض الشركات التي تتبع ناميبيا والذي تشتبه اليابان في أنهم يقومون بصفقات تجارية مع النظام الكوري الشمالي الموجود في بيونغ يانغ، وقد جاءت هذه العقوبات في إطار خطة اليابان التي تعمل من أجل حض كوريا الشمالية على أن تقوم بوقف برامج الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ البالستية الخاصة بها.

والجدير بالذكر أن القرار الذي قامت باتخاذ السلطات في اليابان قد جاء بعد عدة أيام من قرار الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت الولايات المتحدة بفرض إجراءات اقتصادية ضد عشرات الشركات والكيانات الاقتصادية وأيضا فرضت إجراءات أخرى ضد ستة أفراد وكانت انتماءاتهم تنقسم بين روسيا والصين ، وقد تم فرض الإجراءات بناء على اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لهم بتقديم مساعدات مالية واقتصادية لكورا الشمالية، وخاصة استيراد الفحم منها وتصدير بعض السلع إليها.

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وقد قام يوشيهيدي سوغا المتحدث الرسمي باسم الحكومة في اليابان بالتصريح خلال مؤتمر صحافي قائلا أن اليابان سوف تواصل توجيه الكثير من التحذيرات شديدة اللهجة إلى كوريا الشمالية، وسيكون الهدف من النداءات اليابانية هو حض الحكومة في كوريا الشمالية على التحرك في اتجاه نزع أسلحتها النووية.

وقد أضاف قائلا خلال المؤتمر الصحفي أنه حان الوقت لكي يتم تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، وذلك لتهديدها السلام في المنطقة بل وفي العالم من خلال برنامجها النووي وتهديداتها المتواصلة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن العقوبات اليابانية الجديد تشمل أربع شركات يقوموا بحمل الجنسية الصينية وشركتين من ناميبيا بالإضافة إلى شخصان .

ومن جهة أخرى قامت الصين بالاعتراض على العقوبات الأمريكية واليابانية حيث تم التصريح من قبل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين ترفض كل العقوبات التي يتم أخذها بطريقة منفردة بعيدا عن مجلس الأمن الدولي وخصوصا عندما يتم استهداف كيانات تابعة للصين، وقد أضاف قائلا أن لم ترجع اليابان عن موقفها عليها أن تقوم بتحمل العواقب.