تركيا تعتقل عدد من القراصنة على صلة بالهجوم على وكالة الأنباء القطرية

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قامت السلطات التركية باعتقال خمسة من قراصنة الكمبيوتر والانترنت لعلاقتهم بتنفيذ عملية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في إبريل الماضي، وذلك بحسب ما أذاعته قناة الجزيرة القطرية نقلا عن “المرى” النائب العام القطري.

وصرح “المري” اصدقائنا في تركيا أجابوا على تساؤلاتنا منذ فترة وجيزة، وأُلقي القبض على خمسة أشخاص وجارى الآن التحقيق معهم، وكان الإدعاء القطري يعمل مع السلطات التركية لمتابعة القضية”.

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وصرح مسؤولون قطريون بأن موقع وكالة الأنباء القطري قد تعرض لهجوم من قبل قراصنة وقاموا بنشر عدة تصريحات عدائية لعدد من الدول العربية نُسبت إلى الأمير القطري الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” على تلفزيونات الإمارات والسعودية.

وعلى الرغم من نفي قطر للتصريحات المنسوبة وتأكيدها بأن هذه التصريحات غير صحيحة على الإطلاق، لم يحرك هذا من صعوبة الموقف القطرى فى شئ بل كانت هذه التصريحات بداية إشتعال الموقف مع جيرانها .

ويتضمن الهجوم المزعوم تصريحات تنتقد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وتثني على حماس وتعلن الدعم لإيران بوصفها “قوة إسلامية”.

وسبق الهجوم الإلكتروني المزعوم، هذا الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر .

وكان قد صرح المتحدث باسم الحكومة القطرية آنذاك أن الأمير ” تميم بن حمد آل ثاني “حضر حفل تخرج أحد دفعات للمجندين بالخدمة العسكرية ، ولم يدلى وقتها بأى تصريحات سياسية .

وكان قد التقى الأمير “تميم” مع الرئيس “دونالد ترامب” وعدد من زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وأكد خلال اللقاء على كون إيران راع رئيسي للإرهاب.



فى الوقت الذي تنفي فيه إيران هذه الاتهامات وتلقى بها على السعودية وترى أنها تقدم الدعم للعناصر الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، ولكن الرياض تنفي هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وكان من بين هذه التصريحات التي قيل أنها نسبت عبر وكالة الأنباء القطرية، للأمير القطرى قوله إن “قطر تمر بمرحلة صعبة حيث تتعرض لحملة من الاتهامات الظالمة، خاصة فى الوقت الذى يقوم فى الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بزيارة للمنطقة العربية، وتركز الحملة على اتهام قطر بدعم الجماعات المتطرفة” .