مظاهرات في شوارع موسكو بسبب تشديد الرقابة على الإنترنت

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قام حوالي ألف شخص من روسيا بالنزول في مظاهرات في شوارع العاصمة الروسية موسكو خلال اليوم السبت، وقد كان سبب هذه المظاهرات هو الاحتجاج على الرقابة الحكومية الذي تم تشديدها على شبكة الإنترنت في موسكو، وقد استطاعت قوات الأمن في روسيا أن تقوم باعتقال عشرات الأفراد من المتظاهرين .

والجدير بالذكر أن المتظاهرين الروسيين قد قالوا هتافات عديدة تظهر مدى كرههم للرقابة على الإنترنت في روسا وقد تعددت الهتافات وكان أهمها هتاف روسا حرة وهتاف الشعب يريد روسيا من دون رقابة، وقد قاموا أيضا بحمل لافتات تحمل شعارات تظهر أسباب اعتراضهم وأهداف التظاهرات واهما لافتة مكتوب عليها “رأينا ليس جريمة”.

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ومن جهة أخرى كانت هذه المظاهرة الروسية مرخصة من الحكومة، حيث حصلت التظاهرة على ترخيص رسمي من بلدية موسكو وقد سار الجمع المحتشد وسط إجراءات أمنية شديدة من قبل الشرطة.

ويذكر أن المنظمة الروسية “او في دي-انفو” وهي منظمة غير حكومية وتعمل متخصصة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أعلنت خلال بيان لها أن قوات الأمن في روسيا قد قامت باعتقال حوالي 11 شخصا على الأقل ، وكان سبب الاعتقال أن هؤلاء الأفراد قد أعلنوا عن دعمهم من خلال هذه المظاهرة لعلي فيروز وهو صحفي مهدد بالطرد من الأراضي الروسية إلى أوزبكستان .

وقد قد قام احد المتظاهرين الموجودين في المظاهرة التي انتشرت في شوارع موسكو بنقل فيديو مباشر عبر الموقع العالمي يوتيوب وقد جاء في هذا الفيديو تصريح مباشر له يقول فيه: إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كل السلطات الموجودة في روسيا، يخبركم الشعب شيئا واحد ابتعدوا عن التكنولوجيا وكفوا أيديكم عن الإنترنت.

وقد تابع المتظاهر قائلا خلال الفيديو المباشر الخاص به بأن التكنولوجيا والحرية الإلكترونية سوف تنتصر في النهاية، وأن الشعب الروسي سيظل يدافع عن الحريات، سواء عبر المحاكم أو من خلال النزول إلى الشوارع والمظاهرات.

وقامت إحدى المتظاهرين أيضا بالدعوة إلى عدم الاقتراع فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ فعالياتها خلال شهر مارس من عام 2018.