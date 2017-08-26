إلغاء مظاهرة لليمين المتطرف الأمريكي في ولاية كاليفورنيا

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تم الغاء تظاهرة كان يقيمها اليمين المتطرف الأمريكي و كان من المتوقع أن تتم هذه التظاهرة خلال اليوم السبت في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية التي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، وكان سبب رفض نزول التظاهرة إلى شوار ع سان فرانسيسكو هو الخوف من حصول “أعمال شغب”، وجاء ذلك وفقا لما قامت مجموعة باتريوت براير اليمينة المتطرفة بتأكيده، لكن من جانب أخرى فإنه من المتوقع أن تقوم تظاهرة أخرى لليمين المتطرف الأمريكي خلال يوم الأحد القادم، حيث ستتم هذه المظاهرة في بداية عطلة نهاية أسبوع، ومن المتوقع لها ان تشهد تجمعات كثيرة، حيث أن حدة التوتر قد ارتفعت داخل محيط الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أحداث المظاهرة التي حدثت في ولاية فرجينيا وعملية القتل التي نتجت عن حادث دهس.

والجدير بالذكر أن مجموعة باتريوت براير قررت أنها سوف تقوم بعقد مؤتمر صحافي و إلقاء بيان من خلال وذلك جاء كبديل عن التظاهرة التي تم إلغاءها، وفي نفس الوقت قد تمسكت المنظمة اليمنية بمظاهرة أخرى يتم عقدها خلال يوم الأحد القادم في مدينة بيركلي الأمريكية التي تجاور مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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ومن المتوقع أنه في أثناء تزول المظاهرة اليمينة المتطرفة سيظهر الكثير من المظاهرات المضادة لها حيث يرى الكثير من الأمريكان أن الولايات المتحدة ما زالت تواجه عنصرية تدعي إلى تفوق العرق الأبيض، وقد استعددت السلطات الحكومية وقوات الأمن في كلا المدينتين سان فرانسيسكو بيركلي من أجل تأمين المظاهرات دون حدوث أي تجاوزات.

وقد صرح جوي جيبسون رئيس مجموعة باتريوت براير من خلال تسجيل تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي العالمي فيسبوك خلال اليوم الجمعة، أنه بعد أن توصل مع قوات الشرطة الموجودة في ولاية كاليفورنيا، أصبح يجزم أن خلاصة الأمر اليوم السبت سيكون فخ كبير وان الكثير من الأرواح من الممكن أن تتعرض للخطر، وقد أكمل كلامه قائلا أنه من الممكن أن تقوم مجموعة انتيفا اليسارية أو بعض دعاة تفوق العرق الأبيض بدس بعض العناصر المخربة داخل التظاهرة وبالتالي يمكن أن تتحول إلى شغب كبير