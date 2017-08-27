زعيم كوريا الشمالية يقرر قتل اخاه لمحاولته الانقلاب على الحكم

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قالت أحد المجلات اليابانية أن زعيم كوريا الشمالية “كيم جون أون” أمر بإعدام زوج عمته وقتل أخيه غير الشقيق، بعد أن اكتشف عملهم على تنفيذ خطة انقلابية ضده، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية.

ونشرت مجلة “نيكي آشيان” اليابانية، اعتماداً على ثلاثة مصادر، أن “جانج سونج تيك”، زوج عمة الزعيم الكوري الشمالي، تقابل مع الرئيس الصيني آنذاك “جينتاو” في أغسطس 2012، واقترح خطة للإطاحة بالزعيم “كيم جونج أون” وتنصيب أخيه الأكبر “كيم جونج نام” مكانه.

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جدير بالذكر أن الرئيس الصيني السابق لم يرد على هذا الاقتراح بشكل واضح، وعلم “كيم جونج أون ” بتدبير المؤامرة ضده من “تشو يونج كانج”، الذي كان حليفا له في الحكومة الصينية، وقرر التخلص من زوج عمته، الذي تم إعدامه على الفور بعد اتهامه بالخيانة.

ووفقاً للمجلة، فإن زعيم كوريا الشمالية لا يثق فى الصين بعد علمه بمحاولة الانقلاب التى كانت تدبر ضده، علماً بأنه صدر في العام 2015 في الصين حكم بالسجن مدى الحياة بحق وزير الأمن العام السابق”تشو يونج كانج”، بعد إتهامه بالفساد وتسريب “أسرار الدولة” إلى دول وجهات خارجية.

وأشارت المجلة بأن “كيم جونج أون” أمر بقتل أخيه الأكبر، كونه يشكل من خطر عليه بصفته الابن الأكبر للزعيم الراحل “كيم جونج ايل”، وكان “كيم جونج” قد انتقد بشكل علنى سيطرة عائلته على الحكم في بلاده

وعرف عن زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون” تعسفه تجاه معارضيه أيا ما كانت درجة قربهم للأسرة الحاكمة، وعرف عنه أيضاً بطشه الشديد بمعارضيه وبكل من يخالفونه الرأي .