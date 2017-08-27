ترامب متحمس من أجل العفو عن حليف له بالرغم من معارضة الحزب الجمهوري

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قام دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باستشارة وزير العدل في الولايات المتحدة جيف سيشنز بخصوص الدعوى القضائية المتعلقة بجو أربايو والذي كان يعمل سابقا قائدا لشرطة ولاية أريزونا، وهو يعتبر أحد أقرب الحلفاء إلى الرئيس الأمريكي ترامب، وقد صرح ترامب بأنه ينوي إعطاء أربايو عفوا سياسيا وقد استشار وزير العدل بخصوص إسقاط الدعوى المرفوعة بحق قائد الشرطة السابق، وجاء ذلك حسب ما تم نشره في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية خلال يوم السبت الماضي.

وقد قام وزير الخارجية الأمريكية الذي يدعي جيف سيشنز ينصح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أن إغلاق ملف قضية قائد الشرطة السابق في ولاية اريزونا الذي تمت إدانته بسبب انه قام بتجاهل أمر قضائي بخصوص وقف احتجاز بعض المهاجرين الغير شرعيين، يعد أمرا غير مناسب، وقد جاء هذا الأمر وفقا لثلاثة مصادر موثوق منها في صحيفة واشنطن بوست الأميركية وقد استطاعوا أن يطلعوا على المحادثة.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استمع لنصيحة وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز حيث انه سوف يسمح بأن يستمر النظر في الدعوى المطروحة أمام القضاء، لكنه قال أيضا خلال حديثه مع وزير الخارجية بأنه سوف يعطي أربايو عفوا سياسيا إذا لزم الأمر، ووفقا لما قامت بنقله واشنطن بوست عن أحد مصادرها أن الرئيس الأمريكي كان متحمس جدا لفكرة العفو عن جو اربايو.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري قاموا بمعارضة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب بسبب موقفه من العفو عن جو اربايو، وأهمهم بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي ينضم إلى الحزب الجمهوري.

ومن جهة أخرى صرح دوغ اندرس المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب بول ريان في بيان له تم إصداره في مساء يوم السبت قائلا إن ريان غير موافق على رأي ترامب في العفو الرئاسي عن اربايو.

وقد اضاف خلال تصريحه بأن المسؤولين عن تطبيق القانون يحملون مسؤولية خاصة باحترام أحكام القضاء وذلك لضمان حماية حقوق الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا العفو من شأنه الإيحاء بأن هذه المسؤولية يتم انتهاكها.