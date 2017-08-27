ماكرون يوضح سياسته الخارجية مع سفراء فرنسا حول العالم

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يقوم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا يوم الثلاثاء القادم بعرض المحاور الكبرى بخصوص السياسة الفرنسية في الخارج ، وذلك بعد بدايات السياسات الخارجية الذي أظهرها في الساحات الدولية والمجتمع الدولي، وقد تضمنت مبادرات ماكرون في السياسات الخارجية بعد الخطوات التي لفتت النظر وكانت إلى حد كبير غير متوقعة، وقد أثارت أعجاب جزء من الرأي العام الفرنسي والدولي وفي نفس الحين هناك من اعلن استيائه من سياسات ماكرون من خلال استطلاعات الرأي، وحتى الآن هناك مطالب في الرأي العام الفرنسي بأن يقوم ماكرون بإثبات نتائج ملموسة في سياساته.

والجدير بالذكر أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا سوف يلقي كلمة خلال القمة الأوروبية الأفريقية التي سوف تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، وستكون كلمة الرئيس في قصر الإليزيه سيلقيها أمام سفراء فرنسا حول العالم الذين يجتمعون في العاصمة الفرنسية باريس وذلك من اجل ان يستأنفوا عملهم السياسي في الخارج بعد انقضاء العطلة الصيفة ، ومن خلال هذا الملتقى السنوي سوف يحدد ماكرون خارطة عملهم في الخارج.

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ويذكر أن إيمانويل ماكرون استطاع من خلال عمله كرئيس لفرنسا في وقت أقل من أربعة أشهر، وبالرغم من كونه حديث العهد في السياسة الخارجية، قد أخذ قرارات لفتت الأنظار في المجتمع الدولي، حيث تراوحت قراراته بين القرارات المجاملة والقرارات الحازمة ن ووصلت بعد قراراته إلى الشجب الشديد مثل انتقاده خلال يوم الجمعة الماضي لبولندا وجاء الرد البولندي شديد وغاضب حيث اتهمت السلطة البولندية ماكرون بأنه متعجرف وقليل الخبرة السياسية.

ومن ناحية أخرى ترقبت جميع الدول الأوروبية باهتمام وفضول سياسات واهتمامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبلغ من العمر 39 عام حيث وضح ماكرون في أكثر من مناسبة سياسية بأنه مؤيد بشدة لفكرة الاتحاد الأوروبي، ويقدم نفسه على أنه يجسد التجديد السياسي في واحدة من أهم المناطق في العالم على الإطلاق.

ويذكر أن ماكرون قد ظهر على الساحة الدولية بطريقة ملفتة ومثيرة للإعجاب، بسبب تمسكه بالإتحاد الأوربي بعد صدمة انسحاب إنجلترا، وأيضا من خلال مصافحة الشديدة لترامب ومن خلال مجابهة فلاديمير بوتين بأسلوب صريح وعلني بخصوص حقوق الإنسان.