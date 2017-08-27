بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بعدم المماطلة في مفاوضات بريكست

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قام مصدر مسؤول في حكومة المملكة المتحدة البريطانية بدعوة الاتحاد الأوروبي خلال اليوم الأحد إلى أن يتوقفوا عن “المماطلة” في مفاوضات بريكست القائمة، وجاءت تلك الدعوة قبل موعد انطلاق الجولة الجديدة من المباحثات التي من المتوقع إجراؤها بين إنجلترا والاتحاد الأوروبي في بروكسل وذلك بشأن خروج المملكة المتحدة البريطانية من التكتل الأوروبي.

والجدير بالذكر المصدر المسؤول قد صرح قائلا إنه يجب على كلا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تتمتع بالليونة والمرونة وذلك من أجل أن يتم التوصل بسهولة إلى حلول وتسويات بشأن المشاكل و القضايا والخلافات التي نتجت بسبب انفصال المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي.

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ومن جهة أخرى فقد صرح من قبل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي أنه مر وقت طويل على المفاوضات وعليه يجب على كلا من الطرفين أن يتوقفوا عن المماطلة في الأمور حتى يتم التوصل إلى تسويات مرضية لكل الأطراف.

ويذكر أن وزارة بريكست قد دعت المفوضية الأوروبية إلى أن تظهر المزيد من المرونة فيما يتعلق بالمفاوضات، والجدير بالذكر أن مفاوضين الجانب البريطاني يدعون إلى التفاوض بشأن العلاقات التجارية في نفس الوقت مع الانفصال.

وقد صرحت وزارة بريكست في بيان لها أن التفاوض بشأن وجود علاقة مميزة ووثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي تريدها لندن في المستقبل بعد الانفصال عن الاتحاد، وأمر الخروج من الاتحاد، أمران مرتبطان ويجب مناقشتها معا.

ولكن كان للاتحاد الأوروبي رأيا آخر في المفاوضات حيث تم التأكيد من قبل الاتحاد أن أهم ثلاثة قضايا يجب أن تتناولها مفاوضات بريكست هي حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين داخل بريطانيا و حقوقهم ورعاية مصالحهم، والقضية الثانية هي تكاليف مفاوضات بريكست، والقضية الثالثة هي الحدود الرسمية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، ويرى الاتحاد الأوروبي أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد وبريطانيا ليست بنفس أهمية هذه القضايا ويمكن مناقشتها بعد الوصول إلى حل وسط في هذه القضايا.

وقام أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالتصريح بأن المفاوضات وصلت إلى جانب سطحي جدا الآن وهناك فجوة كبيرة بين ما يتم مناقشته الآن وما يجب أن يتم النظر فيه.